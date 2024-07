Na początku sierpnia ruszają treningi do nowej edycji "Tańca z gwiazdami". Czasu zostało niewiele, a póki co Polsat milczy jak zaklęty w sprawie obsady programu. Do mediów przedostają się jednak nieoficjalne informacje. Plotek ustalił, że jedną z uczestniczek będzie znana z trylogii "365 dni" Anna-Maria Sieklucka. Teraz serwis Party podał kolejną znaną panią, która ponoć zgodziła się zasilić grono gwiazd kolejnej odsłony show. To znana aktorka o wokalnym talencie. Grała m.in. w "Na dobre i na złe" czy "Leśniczówce". Obecnie występuje w "Barwach szczęścia", gdzie wciela się w mecenas Sylwię Paszkowską.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak wywija Danuta Martyniuk na plaży

Nowa edycja "Tańca z gwiazdami". Olga Bończyk w programie

Ponoć jedną z uczestniczek 15. edycji "Tańca z gwiazdami" w Polsacie została Olga Bończyk. Aktorka na razie nie skomentowała tych rewelacji. Serwis Party, który pierwszy dotarł do informacji o jej zatrudnieniu, zwraca uwagę, że w show ma pojawić się też jej przyjaciółka - Majka Jeżowska. - Powinnam się teraz troszeczkę skupić na treningach, bo zamierzam wystartować w "Tańcu z gwiazdami". Odmawiałam już kilka razy, a im jestem starsza, tym myślę, że kiedyś trzeba to zrobić - mówiła niedawno. Czyżby w programie szykowało się wsparcie ponad podziałami i chociaż w ich przypadku nie będzie mowy o rywalizacji?

Niektórzy fani "Na dobre i na złe" jej nie lubili

Czy Olga Bończyk ma szansę na wygranie Kryształowej Kuli? Gdy w 2001 roku dołączyła do "Na dobre i na złe", nie cieszyła się sympatią widzów. Grana przez nią doktor Edyta Kuszyńska była anestezjologiem i dawną miłością Jakuba Burskiego (Artur Żmijewski). Z biegiem odcinków kobieta odnowiła z nim romans i przyczyniła się do poważnego kryzysu w jego małżeństwie z Zosią (Małgorzata Foremniak). Gdy spotykała fanów serialu na ulicy, czasem robiło się niemiło. - Ta postać była taka kontrowersyjna i rzeczywiście nie budziła sympatii, zwłaszcza u pań. No bo panie, wiadomo, zawsze jednak bronią tego stadła rodzinnego i starają się, żeby nic się tam w tym domu nie wydarzyło złego. Zresztą ja czasem przywołuję taką anegdotkę sprzed lat, kiedy rzeczywiście często na ulicy dostawałam połajanki od pań, często starszych, taką reprymendę, że powinnam się odczepić od Kuby, że nie powinnam go próbować odciągać od rodziny - opowiadała jakiś czas temu na Plejadzie.