"Twoja twarz brzmi znajomo" to jedna z najpopularniejszych produkcji Polsatu. Program doczekał się już 20. odsłon. Każda z nich gromadziła masę widzów przed telewizorami. Już niebawem będziemy mieli okazję oglądać kolejną, w której pojawi się nowy juror. Kto zasili skład programu? Według najnowszych doniesień medialnych Justyna Steczkowska ma zakończyć współpracę z Telewizją Polską, gdzie do tej pory pojawiała się w programie "The Voice of Poland", a w zamian za to przejść do konkurencyjnego show. Poznajcie szczegóły.

"Twoja twarz brzmi znajomo" z nowym jurorem. Justyna Steczkowska zasiądzie w składzie jury

Jak podaje portal Pomponik, Justynę Steczkowską już na jesieni będzie można zobaczyć w Polsacie. Wokalistka ma zasiąść w fotelu jurorki w programie "Twoja twarz brzmi znajomo". Według informacji portalu nagrania do programu mają rozpocząć się już w lipcu. Przejście Justyny Steczkowskiej z TVP do Polsatu potwierdził także portal Wirtualne Media. "Wokalistka dołączy do grona jurorów, którymi pozostają Małgorzata Walewska i Piotr Gąsowski. W jury ma zasiąść jeszcze jedna osoba, co oznacza powrót do czteroosobowego składu jurorskiego" - czytamy na stronie. Myślicie, że Justyna Steczkowska dobrze odnajdzie się w nowej roli? O tym przekonamy się zapewne już niebawem. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

"Twoja twarz brzmi znajomo". Produkcja szykuje nowy sezon. Widzowie muszą się przygotować na pewne zmiany

Na tym zmiany w programie "Twoja twarz brzmi znajomo" jeszcze się nie kończą. Po odejściu z Polsatu Macieja Dowbora format ma zyskać nowego prowadzącego. Według informacji serwisu Wirtualne Media tym razem najprawdopodobniej będzie to kobieta. Z kolei u jej boku pozostanie Maciej Rock. Na ten moment nie wiadomo jeszcze, jakie gwiazdy wezmą udział w 21. edycji programu. Obecnie prowadzone są rozmowy w tej sprawie. Zdjęcia do najnowszej edycji hitowego muzycznego show mają wystartować już latem. ZOBACZ TEŻ: Polsat szykuje nowy program. Będzie hit? Widzowie mają już wyrobione zdanie.