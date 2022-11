Marta i Patryk ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już od samego początku ósmej edycji wzbudzili ogromną sympatię wśród widzów randkowego show. Uczestnicy programu bardzo chętnie dzielą się relacjami z życia prywatnego w mediach społecznościowych. Chętnie wchodzą także w interakcję z fanami. Jednak tym razem Patryk wyjawił zbyt wiele. Widzowie nie mają wątpliwości, że para kontynuuje relację po zakończeniu nagrań do programu.

Ósma edycja popularnego programu randkowego "Ślub od pierwszego wejrzenia" dostarcza widzom ogrom skrajnych emocji. Dwie pary budzą największe kontrowersje wśród fanów. Między Justyną a Przemkiem często dochodzi do konfliktów. Kobieta próbuje za wszelką cenę zdominować męża, co nie podoba się ekspertom. Za to na Marcie i Macieju widzowie nie pozostawiają suchej nitki. Para od początku nie może dojść do porozumienia. Ostatnio skrytykowano nawet zęby kobiety. Zupełnie inaczej jest w przypadku Marty i Patryka. Tych dwoje od razu przypadło sobie do gustu, ponadto znaleźli nić porozumienia i spędzają razem cudowny czas. Teraz Patryk opublikował w mediach społecznościowych wymowne zdjęcie i podsycił plotki. Być może mężczyzna zdradził zbyt wiele i wyjawił, że jest z Martą po zakończeniu programu. Sami zobaczcie.

'Ślub od pierwszego wejrzenia' Patryk fot. Instagram

Fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już jakiś czas temu snuli teorię na temat małżeństwa Marty i Patryka. Teraz nie mają żadnych wątpliwości. Pod opublikowanym postem niemalże natychmiast wylała się lawina komentarzy.

Jestem pewna, że oni są razem! Fajnie. Fajna parka, pasują do siebie!

Tak, to Marta.

Te paznokcie Marta miała zaraz po ślubie - piszą internauci na Instagramie.

Myślicie, że Marta i Patryk faktycznie są razem? Premierowy odcinek programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" już 8 listopada o godzinie 21:35 na antenie TVN.