Laura Bączkiewicz leci na Eurowizję Junior. Jej mama udzieliła wywiadu

Laura Bączkiewicz fenomenalnym występem w "Szansie na sukces", zwyciężyła preselekcje do Konkursu Piosenki Eurowizja Junior 2022. Dziewczynka zaprezentowała talent muzyczny, wykonując autorski utwór "Lot na księżyc" oraz piosenkę Lady Gagi pt. "Hold My Hand". Na zwycięstwo Laury wpływ mieli nie tylko widzowie, ale także jury, do którego należeli: Viki Gabor, Marek Sierocki i Olek Maląg. Zachwyceni werdyktem rodzice dziewczynki stanowczo wypowiadają się na temat jej przyszłości.

Laura Bączkiewicz stawiała pierwsze muzyczne kroki w "The Voice Kids", teraz weźmie udział w Eurowizji Junior

11-latka nie pochodzi z rodziny muzyków. Jej mama dostrzegła w niej talent i zdecydowała wysłać córkę na lekcje śpiewu. Laura mieszka w Koninie i tam chodzi do szkoły podstawowej. Po raz pierwszy na scenie zadebiutowała w piątej edycji popularnego programu muzycznego "The Voice Kids". Podczas przesłuchań w ciemno, wykonując "Dancing Queen" z repertuaru Abby, Laura głosem olśniła wszystkich jurorów. Wybrała Dawida Kwiatkowskiego i pod jego opieką dotarła aż do finału programu. Niestety, nie udało jej się wygrać, ale mimo młodego wieku dziewczynka realizuje muzyczne marzenia. 25 września Laura okazała się bezkonkurencyjna i zwyciężyła eliminacje do Konkursu Piosenki Eurowizji Junior. W grudniu będzie reprezentantką Polski na scenie w Armenii.

Rodzice Laury Bączkiewicz o szkole i przyszłości muzycznej córki

Mama dziewczynki, Anna Bączkiewicz, zapewnia, że to nauka będzie da Laury stanowiła priorytet. Kobiecie bardzo zależy, by mimo euforii i chwilowego zainteresowania, dziewczynka wiedziała, co jest najważniejsze. Według mamy Laury praca na scenie powinna odbywać się w dni wolne od szkoły i nauki. Kobieta stanowczo podkreśla, że u nich w rodzinie obowiązki, a także prace domowe od zawsze są na pierwszym planie.

Jak najmniej, żeby opuszczała. Są weekendy. Jeśli się uda... W tygodniu szkoła! - Anna Bączkiewicz w rozmowie z Pomponikiem.

Rodzice Laury są zachwyceni werdyktem i talentem 11-letniej córki, ale wyraźnie podkreślają, że w tej chwili to nauka jest priorytetem.

Będziecie kibicować wschodzącej młodej piosenkarce? Konkurs Eurowizji Junior zostanie rozegrany 11 grudnia w kompleksie sportowo - koncertowym w Erywaniu.