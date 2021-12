Więcej o programach telewizyjnych przeczytasz na Gazeta.pl

6 grudnia 2021 TVP wyemitowała Wielki Finał 127. już edycji "Jednego z dziesięciu". Wygrał ją Tymoteusz Czyrson, który zdeklasował przeciwników. W sumie zebrał aż 644 punkty, co plasuje go na liście uczestników z najwyższymi wynikami. Przekroczenie progu 500 punktów nie jest bowiem w teleturnieju częste. Ciekawa jest również motywacja tego gracza do udziału w "Jednym z dziesięciu". Pan Tymoteusz powiedział bowiem wprost, że zgłosił się do programu, aby go wygrać.

"Jeden z dziesięciu". Tymoteusz Czyrson wygrał edycję z imponującym wynikiem

Pan Tymoteusz nie dał szansy przeciwnikom, a w finale bezbłędnie odpowiedział na wszystkie pozostałe 15 pytań, zachowując ostatnią szansę, za co dostał dodatkowe dziesięć punktów. Chociaż do rekordu "Jednego z dziesięciu" nieco mu zabrakło, 644 punkty to nadal bardzo dobry wynik, a rozgrywkę z jego udziałem niezwykle chwalą widzowie.

Wygrał najlepszy zawodnik tej edycji, bez dwóch zdań. Wielkie gratulacje.

Brawo, panie Tymoteuszu. Wiedza i opanowanie mistrzowskie.

Nie miał łatwo pan Tymek, ale rozbił rywali. Niemalże podwoił wynik - piszą na fanpage'u programu.

Tymoteusz Czyrson jest planistą sprzedaży. Wiedzę ma niewątpliwie rozległą, a największe zainteresowania uczestnika to książki, gotowanie, podróże i historia. Na oficjalnej stronie teleturnieju można zawsze znaleźć również jedno zdanie na temat powodu, dla którego dany uczestnik zgłosił do programu. Pan Tymoteusz nie ukrywał, po co poszedł do teleturnieju.

Wziąłem udział w teleturnieju "Jeden z dziesięciu", ponieważ chciałem wygrać edycję teleturnieju "Jeden z dziesięciu" - czytamy.

Bez dwóch zdań dopiął swego, czego gratulujemy! Za osiągnięcie, którego dokonał - czyli wygranie Wielkiego Finału, a także zdobycie największej liczby punktów, oprócz nagród rzeczowych pan Tymoteusz otrzymał w sumie 50 tys. zł.