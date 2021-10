Więcej o programie "Hotel Paradise" znajdziecie na stronie Gazeta.pl

Przemek zyskał popularność dzięki udziałowi w czwartej edycji programu "Hotel Paradise". Uczestnik od początku wyróżniał się nie tylko władczym charakterem, ale też wyglądem. Stylizuje się bowiem na "miejskiego drwala" - ma muskularną sylwetkę, czarną brodę i gęste włosy, które na Zanzibarze wiele razy były obiektem żartów. Patrząc na stare zdjęcia, trzeba przyznać, że przez ostatnie lata bardzo się zmienił.

"Hotel Paradise". Przemek na starych zdjęciach to zupełnie inna osoba

Przemek z programu "Hotel Paradise" na co dzień jest trenerem personalnym. Do niedawna trenował kulturystykę, a na swoim koncie ma tytuł wicemistrza Polski. Trenuje też MMA i właśnie z tą dyscypliną chciałby związać swoją przyszłość. Nic dziwnego, że Instagram mężczyzny przepełniony jest kadrami z siłowni. Dzięki nim wiemy, jak wyglądał jeszcze kilka lat temu. O dziwno, uczestnik stawiał na zupełnie inny wizerunek. Nie nosił zarostu i miał inną fryzurę. Dowody na to znajdziecie w galerii zdjęć.

Zanim Przemek wziął udział w programie "Hotel Paradise" był w dwóch poważnych związkach. TVN przedstawiał go jako osobę, która nie skacze z kwiatka na kwiatek. Na Zanzibarze uczestnik stworzył parę z Launo.

Choć początkowo ich relacja wyglądała obiecująco, to kobieta zaczęła się od niego oddalać, aż w końcu zmieniła partnera. To oznacza, że jego wcześniejsze starania o "utrzymanie w show starej gwardii" spełzły na niczym.