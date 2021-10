Tuż przed pobytem w Casa Amor Paulina z "Love Island. Wyspy miłości" zorientowała się, że nie darzy Andrzeja głębszym uczuciem. Dziewczyna napisała list, w którym wyznała partnerowi prawdę. Ten długo nie mógł pogodzić się z jej decyzją, jednak do końca tliła się w nim nadzieja. Z Casa Amor nie wyszedł z nową partnerką, zaskoczyła go natomiast ukochana, która już zdążyła wejść w relację z Mateuszem. Kiedy zobaczyła samotnego Andrzeja, popadła w rozpacz i stwierdziła, że popełniła błąd. Zdaniem widzów, pod wpływem poczucia winy, zdecydowała się do niego wrócić.

REKLAMA

Zobacz wideo "Love Island". Pocałunek Pauliny i Andrzeja

"Love Island". Anna Burska ocenia relację Andrzeja i Pauliny. Nie wróży im przyszłości

Andrzej z "Love Island. Wyspy miłości" manipuluje Pauliną?

Internauci zauważyli, że Andrzej z "Love Island. Wyspy miłości" na początku wzbudzał politowanie, ale z czasem zaczął wywierać na Paulinę coraz większy nacisk, by się z nim związała. Dążył do tego za wszelką cenę - najpierw mówił o wielkiej miłości, a później nawet o swojej rodzinie, która będzie zasmucona, gdy zobaczy, że dziewczyna go odrzuciła. Jego zachowanie coraz bardziej świadczyło o manipulacji względem rozdartej Pauliny.

Andrzej, szkoda mi cię. Po programie zostanie ci płacz, szantażowanie innej na rodziców i na twoje wymysły. Wszystko na siłę.

Andrzej to typ stalkera, szybko nie odpuści.

Na miejscu rodziny Pauliny chyba bym interweniowała i próbowała ją stamtąd wyciągnąć. Dziewczyna jest totalnie osaczona przez gościa - pisali w komentarzach.

"Love Island". Widzowie zbulwersowani zachowaniem Arka. Są bezlitośni w komentarzach

Andrzej faktycznie przesadził w swoim zabieganiu o Paulinę?

Zobacz też: "Love Island". Znana prezenterka atakuje Andrzeja. Chodzi o jego rozmowę z Pauliną. "To już szantaż emocjonalny"