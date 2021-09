Program "You Can Dance - Nowa Generacja" zadebiutował na antenie TVP2 w piątek 10 września. Widzowie mocno wyczekiwali premiery tego tanecznego show, szczególnie ci, którzy jeszcze pamiętają "stare" odcinki programu emitowane w TVN-ie. Pierwotnie "Nową Generację" można było oglądać w piątki o godzinie 20:00. Od 24 września fani programu będą zasiadać przed telewizorami nieco później, dlatego że stacja przesunęła emisję "You Can Dance - Nowa Generacja" na godzinę 20:35.

"You Can Dance - Nowa Generacja". TVP przesuwa porę emisji

Jak wynika z ramówki Telewizji Polskiej, zmiana podyktowana jest przywróceniem piątkowej emisji "Barw szczęścia". Od września serial można było oglądać jedynie od poniedziałku do czwartku, jednak TVP postanowiła powrócić do dawnej pory emisji, do której od lat przyzwyczajeni byli widzowie. Co za tym idzie, zmiana godziny "You Can Dance - Nowa Generacja" nie jest chwilowa. Program na stałe będzie już emitowany co tydzień o 20:35, po zakończeniu odcinka serialowego hitu stacji.

"You Can Dance - Nowa Generacja". O co chodzi w programie?

Młodzi tancerze-amatorzy w wieku od 8 do 13 lat prezentują na scenie swoje umiejętności przed jury, w skład którego wchodzą Agustin Egurrola, Klaudia Antos oraz Michał Kostrzewski. Jurorzy wybierają 50 najlepszych tancerzy, którzy dostają się do Akademii Tańca. Kolejny etap programu to odcinki na żywo, w których zobaczymy jedynie 16 najbardziej uzdolnionych uczestników programu. Prowadzącymi "You Can Dance - Nowa Generacja" zostały Ida Nowakowska i Roksana Węgiel.