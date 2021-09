Od kiedy Andrzej Piaseczny powiedział publicznie, że jest gejem, zaczął coraz chętniej wypowiadać się na tematy społeczne i polityczne. Robi to równie często podczas "Tańca z Gwiazdami", w którym jest jurorem. Niedawno napomniał o ośmiu gwiazdkach, czyli slangu obrażającym partię rządzącą. W poniedziałkowym odcinku tanecznego show również zdecydował się odnieść do słów prawicowców. Tym razem skomentował słowa Jana Dudy o społeczności LGBT.

REKLAMA

Zobacz wideo Andrzej Piaseczny o TVP: Chcę, żeby to było za mną. Chcę by TVP była znów telewizją publiczną

"Taniec z Gwiazdami". Andrzej Piaseczny nawiązuje do bełkotu ojca prezydenta o LGBT

W niedzielę media obiegły szokujące słowa ojca urzędującego prezydenta Andrzeja Dudy. Jan Duda uważa, że homoseksualizm jest modny i co więcej, można się nim zarazić.

Czynniki kulturowe to efekty promowania tych skłonności. Po prostu homoseksualizm jest w znacznym stopniu zjawiskiem zaraźliwym. Twierdzenie, że płeć to jest kwestia wyboru, które staje się u nas modne, utrudnia dzieciom rozwój psychofizyczny - powiedział Jan Duda.

Jan Duda stwierdził, że homoseksualność jest "zjawiskiem zaraźliwym"

W czwartym odcinku "Tańca z Gwiazdami" na parkiecie jako pierwsi zaprezentowali się Sylwia Bomba i Jacek Jeschke. Iwona Pavlović nie była zachwycona ich tanecznymi popisami, jednak to i tak nie jej opinia zwróciła uwagę wszystkich. Tuż przed przyznaniem not Andrzej Piaseczny pokusił się o skomentowanie słów ojca prezydenta. Nawiązał również do tańca.

Nie wiem, czy państwo wiecie, od wczoraj w internecie krąży nieśmiała teza pewnego naukowca, że ode mnie można się czymś zarazić. Otóż można się zarazić... wysokimi notami dla uczestników - skomentował.

Cięta riposta?

"Taniec z Gwiazdami". Iza Małysz trafiła do szpitala po ostatnim odcinku!