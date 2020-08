''The Voice of Poland''. Znamy nowe zasady programu. Będzie się działo!

Program ''The Voice of Poland'' wraca na antenę Telewizji Polskiej jesienią. W jedenastej edycji popularnego show nie zabraknie niespodzianek - zmienił się skład jury, a także wprowadzono nowe zasady. Tomson i Baron, Edyta Górniak, Michał Szpak i Urszula Dudziak będą mieli do dyspozycji nowe przyciski, które znane są widzom amerykańskiej wersji programu.

REKLAMA

Zobacz wideo

Zmiany w ''The Voice of Poland''

Rozpoczęły się nagrania do programu ''The Voice of Poland''. Przed nami jedenasta edycja show, w którym uczestnicy będą się starali przekonać do siebie jurorów i zawalczyć o tytuł najlepszego głosu w Polsce. Zmianie ulegnie procedura Przesłuchań w ciemno. Każdy z trenerów będzie mógł skorzystać z mechanizmu blokady innego trenera, gdy ten będzie próbował zaprosić uczestnika do swojej drużyny. Co więcej, jurorzy będą mogli skorzystać z magicznego przycisku tylko raz. Nowe zasady pozwolą jeszcze skuteczniej walczyć o najzdolniejszych wokalistów, a ponadto zwiększą atrakcyjność programu. Do tej pory mechanizm blokowania trenera znany był z amerykańskiej edycji show, gdzie nie brakowało emocji. Z pewnością podobnie będzie u nas!

ZOBACZ TAKŻE: Edyta Górniak o współpracy z Michałem Szpakiem: Było dużo znaków zapytania. Kiedyś nie było zbyt miło

Kolejne edycja ''The Voice of Poland'' już 12 września na antenie Telewizji Polskiej. Zmianie ulegnie również godzina emisji programu - każdy odcinek emitowany będzie w soboty o godzinie 21:15, tuż po zakończeniu nowego formatu ''Ameryka da się lubić''. Będziecie oglądać?