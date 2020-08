"Ślub od pierwszego wejrzenia". Anita zaczęła projektować ubrania dla dzieci. "Ceny są bardzo przystępne" [TYLKO U NAS]

Anita Szydłowska zadebiutowała w rodzimym show-biznesie dzięki udziałowi w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia". To właśnie na planie reality-show poznała Adriana, z którym założyła rodzinę. Niespełna rok po zakończeniu programu na świat przyszedł ich syn Jerzy, a zaledwie kilka tygodni temu celebrytka urodziła córkę. Sama zainteresowana cieszy się macierzyństwem jak tylko może. Co więcej, dzieci zainspirowały ją do założenia własnego biznesu, który właśnie wystartował.

Anita Szydłowska zaczęła projektować ubrania dla dzieci

Anita Szydłowska założyła markę z ubraniami dla dzieci, którą nazwała Atelier Baby Fashion. W rozmowie z Plotkiem Anita zdradziła, że na pomysł wpadł jej do głowy na początku drugiej ciąży.

Jak dowiedziałam się, że jestem w kolejnej ciąży, zaczęłam przeglądać dużo stron z ubrankami, ale miałam ochotę zrobić coś swojego, coś, co będę mogła zakładać własnym dzieciom- a to chyba najlepsze polecenie siedziałam nad kartką papieru i w końcu stwierdziłam, że nie wystarczy marzyć. Trzeba marzenia realizować.

Jak sama podkreśla, przyłożyła wielką wagę do tego, aby ubrania, które wychodzą spod jej ręki były jak najwyższej jakości. Mimo że są wykonywane ręcznie, to wcale nie mają być bardzo drogie.

Każde ubranko jest zaprojektowane z dbałością o każdy szczegół, który wybierałam osobiście. W 100% szyte handmade, z najlepszych certyfikowanych materiałów przyjaznych najmłodszym, a do tego w cenach, które są w miarę przystępne. Serie są bardzo krótkie — zalewie po kilkanaście sztuk, a obecnie pracujemy nad kolekcja jesienną- będzie dużo wzorów i piękna kolorystyka.

Anita podzieliła się z nami pierwszymi efektami sesji zdjęciowej promującą markę. Co poniektóre z nich możecie zobaczyć również u niej na Instagramie. Jak wam podobają się jej projekty?

