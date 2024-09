Powódź, która nawiedziła Polskę, odebrała wielu ludziom dobytek życia. Rodacy zjednoczyli się, by pomóc osobom dotkniętym tragedią. Wśród nich nie zabrakło także artystów. W 1997 roku kraj również nawiedziła wielka woda, a ówczesna tragedia nazywana jest "powodzią tysiąclecia". Muzycy zaśpiewali wówczas piosenkę "Moja i twoja nadzieja". Po 27 latach nagrano nową wersję utworu. Wśród osób zaangażowanych była Patrycja Markowska, która specjalnie dla Plotka opowiedziała o tym, jak się czuła w trakcie nagrywania.

Tak Patrycja Markowska wspomina tworzenie piosenki "Moja i twoja nadzieja"

W 1997 roku powstał utwór "Moja i twoja nadzieja", który zaśpiewały znane osoby z branży muzycznej, m.in. Edyta Bartosiewicz, Katarzyna Nosowska, Natalia Kukulska, Maryla Rodowicz, Czesław Niemen czy Grzegorz Markowski. Był to singiel charytatywny, z którego dochód przekazano na pomoc dla osób dotkniętych powodzią. O wspomnienie tego momentu zapytaliśmy Patrycję Markowską. - Byłam wtedy nastolatką, ale dokładnie pamiętam, jak podniosła i wzruszająca była to chwila… Lubiłam jeździć z tatą do studia. Wymarzyłam sobie wtedy, że i ja kiedyś wezmę udział w tak pięknym projekcie. Tak też się stało - wyznała Plotkowi.

21 września doszło do ponownego nagrania utworu - wszystko w związku z obecną sytuacją powodziową w kraju. W projekt zaangażowały się ponownie Katarzyna Nosowska, Natalia Kukulska i Edyta Bartosiewicz, a także m.in. Kamil Bednarek, Sebastian Karpiel-Bułecka, Kayah, Andrzej Piaseczny oraz właśnie Patrycja Markowska. Piosenkarka wspomniała o nieobecności ojca.

Dziś go zabrakło... Szkoda, że tata wycofał się życia zawodowego, bo ciężko będzie go zastąpić

- stwierdziła. Co sądzi o wskrzeszonym projekcie? - Piękne przesłanie, wspaniali artyści i myśl, że można zrobić coś dla najbardziej potrzebujących. Będę niosła tę chwilę w sercu - podkreśliła.

Już niedługo premiera teledysku "Moja i twoja nadzieja"

Jak wiadomo, wszyscy artyści, którzy wzięli udział w nagraniu utworu, zrezygnowali ze swoich wynagrodzeń. Podobnie jak osoby ze strony produkcyjnej. Piosenka jest częścią akcji Telewizji Polskiej #RazemDlaWas. Jej celem jest zaangażowanie do pomocy powodzianom. Akcję wspierają największe media w kraju. Premiera teledysku do utworu będzie miała miejsce w kolejnym tygodniu - klip pojawi się w "19:30" na antenie TVP1 i TVP Info, a także w internecie.