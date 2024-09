Marianna Schreiber zdążyła już zabłysnąć w show-biznesie i przy okazji udowodniła, że żadne zajęcie nie jest jej straszne. Celebrytka działa jako aktywistka, ale przeszła też szkolenie wojskowe, parę razy zawalczyła w oktagonie, a ostatnio wypuściła własny singiel. Do piosenki został opublikowany również odważny teledysk, który niejednego może zaskoczyć. Między kadrami z córką możemy zobaczyć również, jak Marianna Schreiber pręży się w basenie w kostiumie kąpielowym. Te ujęcia nie spodobały się Lalunie z "Królowych życia". Ta mocno skrytykowała jej działania, przy okazji nie gryząc się w język.

Laluna nie wytrzymała. Zaapelowała do Marianny Schreiber

Na instagramowym profilu Marianny Schreiber pojawiła się również seria zdjęć promujących piosenkę. To nie umknęło uwadze internautów, którzy oczywiście podzielili się na dwa obozy. Jedni byli zachwyceni, a inni aż łapali się za głowy. Zdecydowanie do tego drugiego grona zalicza się Laluna. Gdy celebrytka tylko zobaczyła najnowsze poczynania koleżanki po fachu, postanowiła do niej nawiązać. Na InstaStories opublikowała obszerny wpis, w którym jasno dała do zrozumienia, co myśli na ten temat. "Marianna, do tego stopnia upadłaś? Żeby jechać z dziewczyny, które zarabiają na Only Fans, a ty wystawiasz takie zdjęcia za darmo? W tym momencie ogłaszam twój upadek, Mańka" - zaczęła. Dalej było tylko mocniej:

Myślałam, że jesteś babka z klasą, a okazało się, że tandeta i straszna. Weź, to usuń, bo szkoda mi twojej córki, już na pewno połowa jej klasy ma screena z twoją gołą d**ą

- pisała wyraźnie w emocjach. W dalszej części wpisu Laluna ponownie nawiązała do córki Marianny Schreiber. Jej zdaniem, dziewczynka nie powinna mierzyć się z nieprzychylnymi komentarzami na temat jej mamy. "Marianna, zachowuj się, byle jak, ale się zachowuj. Usuń to, serio, dla twojej córki, która nie zasługuje na to. Uwierz mi, że ona dorasta i nie będzie dla niej to miłe. Mam nadzieję, że się obudzisz i usuniesz ten post, bo jest to gruba przesada" - podsumowała. Zdjęcie z InstaStories Laluny możecie obejrzeć w galerii na górze strony.

Laluna już wcześniej ścięła się z Marianną Schreiber

Przypominamy, że nie jest to pierwszy raz, gdy Laluna wbiła szpilę Mariannie Schreiber. Podczas jednej z konferencji Clout MMA między paniami atmosfera zrobiła się tak gorąco, że doszło nawet do rękoczynów. Po ostrzej wymianie zdań Laluna nie wytrzymała i uderzyła ją w twarz. Myślicie, że tym razem jej słowa były stosowne? Dajcie znać w naszej sondzie. ZOBACZ TEŻ: Marianna Schreiber znów zawalczy w oktagonie. Wiadomo, z kim się pobije. "Umów należy dotrzymywać".

