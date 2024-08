Kinga Preis jest doskonale znana widzom, zwłaszcza TVP. Od lat pojawia się na planie serialu "Ojciec Mateusz", gdzie wciela się w rolę gospodyni na plebanii, Natalii. Wielu mogło być zaskoczonych, jak wielką przemianę przeszła w pewnym momencie. Aktorka znacznie schudła. Jak? Przeczytajcie dalej, to się dowiecie!

Kinga Preis schudła. Co pomogło?

Gwiazda "Ojca Mateusza" swoją walkę o lepsze zdrowie, samopoczucie i wygląd zaczęła od poważnej decyzji - postanowiła rzucić palenie papierosów. Żeby pozbyć się 15 kilogramów, wprowadziła kilka zmian w życiu. W oczyszczeniu organizmu z toksyn pomogła głównie dieta opierająca się na sokach owocowo-warzywnych (jednak ten sposób żywienia ma dużo minusów, dlatego przed zastosowaniem warto udać się do specjalisty!). Dzięki nim aktorka zyskała więcej energii i dostarczyła wielu witamin, co także przyczyniło się do zrzucenia zbędnych kilogramów. Preis nie działała jednak "na własną rękę" i korzystała z pomocy specjalistów, którzy ułożyli dla niej także odpowiednią dietę. Zdjęcia aktorki z różnych okresów w jej życiu, znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Ważne było też to, że zrezygnowała ze słodyczy, a także zaczęła się więcej ruszać.

Te gwiazdy schudły

Wiele gwiazd ma na koncie nie tylko świetne role, lecz także spektakularne metamorfozy. Lżejszy o 30 kg jest Cezary Żak. Wyeliminował dwa składniki, a także wprowadził kilka zmian. "Nauczyłem się jeść mniej i rozsądnie, a ponadto poznałem swój organizm, jego potrzeby i przyzwyczajenia" - mówił w wywiadzie. Dominika Ostałowska jest lżejsza o dziesięć kg. - Jestem na diecie paleo. To tzw. dieta jaskiniowców: jem dużo warzyw, chude mięso, ryby. Służy mi, bo schudłam już parę kilogramów. Słucham rad specjalistów. Trzy razy w tygodniu także ćwiczę z trenerem - mówiła w wywiadach. 14 kg pozbyła się za to Anna Guzik. Aktorka m.in. pokochała sport, zmieniła nawyki, a także stara się unikać żywieniowych grzeszków. Operację zmniejszenia żołądka przeszła Kinga Zawodnik. Niedawno pokazała ciało po zabiegu. Zobacz tutaj: Kinga Zawodnik pokazała brzuch po operacji. "Nie wstydzę się". W komentarzach poruszenie.