Więcej o Eurowizji przeczytasz na Gazeta.pl

REKLAMA

Telewizja Polska początkowo zapowiadała, że, podobnie jak rok temu, reprezentanta do udziału w tegorocznym konkursie wyłoni komisja. Pierwotnie mieliśmy poznać jego nazwisko 2 stycznia 2022, ale TVP przedłużyła termin o dwa tygodnie, informując, że o tym, kto pojedzie do Turynu, dowiemy się 15 stycznia. Trzy dni przed tą ważną datą Jastrząb Post dowiedział się, że plany ponownie uległy zmianie. Zgodnie z informacjami serwisu Telewizja Polska chce wrócić do systemu krajowych eliminacji, a co za tym idzie, decyzję o wyborze reprezentanta na Eurowizję 2022 podejmą jurorzy i widzowie.

Zobacz wideo Co Doda sądzi o piosence Darii na Eurowizję?

"Sprawa dla reportera" szokuje. Śpiewający Zenek i Komerenko to początek

Eurowizja 2022. TVP chce przywrócić preselekcje i oddać głos w ręce widzów

Mimo że w tym roku polskiego reprezentanta na Eurowizję mieliśmy poznać stosunkowo wcześnie, możliwe, że fani konkursu będą musieli uzbroić się jeszcze w cierpliwość. Jak dowiedział się Jastrząb Post, krajowe eliminacje mają odbyć się w lutym.

TVP w połowie lutego szykuje koncert preselekcyjny z udziałem 10 kandydatów. Wśród nich nie zabraknie faworytów internautów: Krystiana Ochmana, Ani Byrcyn i Darii Marx. Zwycięską piosenkę wybierze komisja złożona z osób związanych z polskim rynkiem muzycznym, która oceni propozycje, ale swój głos będą mogli oddać widzowie - podaje serwisowi osoba związana z TVP.

Informator przekazał również, że krajowe eliminacje nie odbędą się wcześniej niż w okolicy 14 lutego, a póki co mówi się o późniejszym terminie.

Duda brylował w mundurku, a Jaki w dresie stał pod blokiem

Jeśli informacje te się potwierdzą, będzie do pierwszy raz od 2018 roku, gdy decyzja widzów zaważy na wyborze polskiego reprezentanta na Eurowizję. Cztery lata temu odbyły się ostatnie krajowe preselekcje, które zwyciężyli Gromee i Lukas Meijer. W kolejnych latach o tym, kto jedzie na konkurs, decydowała Telewizja Polska. W 2020 nasz kraj reprezentować miała Alicja Szemplińska, zwyciężczyni specjalnego wydania "Szansy na sukces", gdzie również brano pod uwagę głosy widzów. Konkurs jednak odwołano, a rok później TVP nie wysłała już Szemplińskiej, a Rafała Brzozowskiego. Decyzja ta spotkała się z ogromną krytyką fanów Eurowizji, zwłaszcza że Polska na w 2021 roku zajęła w półfinale niskie, 14. miejsce.

O faworytach, którzy do tej pory mieli największe szanse, aby jechać na Eurowizję 2022, pisaliśmy tutaj: "Eurowizja 2022. Polskiego reprezentanta poznamy już za moment. Ta trójka ma największe szanse".

Eurowizja 2022. Kiedy i gdzie się odbędzie?

66. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w hali PalaOlimpico w Turynie dzięki zeszłorocznej wygranej zespołu Maneskin reprezentującego Włochy. Półfinały zaplanowano na 10 i 12, a finał na 14 maja.