Coraz częściej znane osoby informują o tym, że padły ofiarą oszustów. Głównie chodzi o bezprawne wykorzystywanie wizerunku, by nazwiskiem i twarzą gwiazdy czy celebryty zachęcić potencjalnych klientów do zakupów różnych produktów, np. środków na odchudzanie. Magda Gessler jest wściekła, bo w internecie krąży informacja, że i ona do czegoś zachęca. Rzekomo jest zaangażowana w kryptowaluty.

Magda Gessler padła ofiarą oszustów. "Krąży kłamstwo na mój temat"

Magda Gessler we wpisie na Facebooku poinformowała, że oszuści używają jej wizerunku, by zachęcić ludzi do zarabiania pieniędzy w podejrzany sposób. Zamieściła też kilka zdjęć wypowiedzi, których rzekomo udzieliła. Restauratorka zaprzeczyła, że udzieliła takiego wywiadu i ostrzega internautów przed fałszerstwem, a także poprosiła o ostrożność.

Krąży w internecie kłamstwo na mój temat, że jestem zaangażowana w kryptowaluty i nakłaniam ludzi, aby w ten sposób zarabiali! To kłamstwo. Ktoś bezpodstawnie wykorzystał mój wizerunek do tego, aby ludzi zdezorientować. Sprawa jest już skierowana na właściwe tory! Nie pozwolę, by bezprawnie żerować na moim wizerunku i oszukiwać, manipulować! Zawsze jestem z Wami szczera. Czasem za te szczerość wylewa się ma mnie hejt, co boli. Jednak nadal, niestrudzenie i do końca będę wobec was szczera. Ostrzegam przed fałszerstwem i zawierzaniem takim artykułom. Nie mam z tym nic wspólnego. Bądźcie czujni, kochani. Uważni. Ostrożni. Wy jesteście tu najważniejsi! Bo takie manipulacje ktoś z różnych przyczyn kieruje do was - napisała na Facebooku.

Niedawno w podobnej sytuacji znalazła się Julia Wieniawa, która opublikowała na InstaStories screen z Facebooka, który przedstawiał jej zdjęcie i link do artykułu, w którym aktorka rzekomo reklamuje świetny sposób na zarabianie pieniędzy. O bezprawnym wykorzystaniu wizerunku informowali w przeszłości także: Edyta Górniak, Mikołaj Roznerski, Michał Wiśniewski czy Martyna Wojciechowska.

