Lody Ekipy cieszą się ogromnym sukcesem marketingowym. Firma Koral podała, że ich zyski sprzedażowe wzrosły o 300 proc. i musieli uruchomić dodatkową linię produkcyjną. O zdanie na temat produktu została zapytana Doda. Nie obyło się bez krytyki.

Ekipa ściąga od Dody? Rabczewska skomentowała

Rabczewska została również zapytana, czy uważa, że Ekipa Friza od niej ściąga. Z początku była lekko zmieszana, ponieważ nie wiedziała, o kogo chodzi i co mogliby od niej ściągnąć. Reporter Pomponika sprostował, że chodzi o grupę youtuberów i ich lody. Doda stwierdziła, że "dobrze jest mieć dobrych idoli i warto ściągać od najlepszych".

Doda wspomina swoje lody

Doda zapytana o wiedzę na temat lodów Ekipy, powiedziała, że w życiu ich nie jadła. Bez tego jednak uważa, że jej były o wiele lepsze i powinny wrócić do sprzedaży. W przeciwieństwie do tworu youtuberów wyróżniały się na rynku. Miały swój unikatowy smak i kształt korony oraz mikrofonu. "Nie krytykując" uważa, że jakość lodów Ekipy jest żenująca.

Zawsze jest pora na lody Koral. Oczywiście moje. Były w kształcie korony oraz mikrofonu i miały naprawdę wspaniałą jakość. A nie jakiś tam patyk lodów wodnych, żenujący. Ale nie krytykując, bo moja mama mówi "weź przestań krytykować ludzi", no to wiadomo, że każdy ma inny gust i lubi inne lody - Doda o lodach Ekipy w wywiadzie dla Pomponika.

Lody Ekipy odniosły największy sukces sprzedażowy

Doda nie jest jedyną gwiazdą, która podjęła się współpracy z firmą Koral. Na swoim koncie mają między innymi lody Katarzyny Figury, która była pierwszą twarzą marki, Maryli Rodowicz, Daniela Olbrychskiego czy Heleny Vondackovej. Największym zainteresowaniem do tej pory cieszą się lody Ekipy i to właśnie one odniosły rekordową sprzedaż.