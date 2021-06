Anna Lewandowska na Instagramie często dzieli się z internautami różnymi momentami z życia swojej rodziny. Nie brakuje tam zdjęć z urodzin córek, ze wspólnego kibicowania Robertowi Lewandowskiemu czy też z wakacyjnych wyjazdów. Strzeże jednak prywatności dziewczynek i na fotografiach pojawiają się one odwrócone lub z profilu. Tym razem jednak na relacji InstaStories widać twarz 4-letniej Klary zajadającej się kremem czekoladowym.

Klara Lewandowska je krem czekoladowy

Anna Lewandowska znana jest ze zdrowego stylu życia, który promuje w mediach społecznościowych i na stronie internetowej. Trenerka zachęca tam do ruchu i przedstawia pomysły na zdrowe dania i przekąski. Nie dziwi więc to, że dba również o odpowiednią dietę swojej rodziny. Nie oznacza to jednak, że w jej domu całkowicie zakazane są słodycze. Pojawiają się jednak ich zdrowsze alternatywy. Przykładem mogą być ostatnie zdjęcia opublikowane przez trenerkę na InstaStories. Widać na nich, jak Klara z radością pałaszuje prosto za słoika krem czekoladowy, ale bez dodatku cukru. Można również dostrzec twarz czterolatki.

Czekolada na całej buzi… Szczęśliwe dziecko – napisała Anna Lewandowska.

W jednym z ostatnich postów "Lewa" zdradziła z kolei, o co dziewczynki poprosiły wyjeżdżającego tatę. Okazało się, że ich życzenie nie było wygórowane. Będą musiały poczekać kilka tygodni na swój mały prezent.

Ale jak wrócisz to przywieziesz żelki – pojawiło się w opisie

Mama dziewczynek ucieszyła się przy tym, że jej córki znają też domową wersję tych słodkości. Nie zabrakło jednak ubolewań z powodu czekającej rodzinę rozłąki.

