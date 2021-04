Agnieszka Włodarczyk w styczniu poinformowała, że jest w ciąży. Od tego momentu zamieszcza w sieci mnóstwo informacji na temat swojego samopoczucia i zachcianek. Teraz przyznała, że dostrzegła kolejną zmianę związaną z obecnym stanem.

Agnieszka Włodarczyk narzeka na przypadłości warszawiaków

Agnieszka Włodarczyk w ciąży ma problemy z pamięcią

Agnieszka Włodarczyk od momentu poinformowania o ciąży chwali się zdjęciami z brzuszkiem, a także dzieli się przemyśleniami i rozterkami, które jej obecnie towarzyszą. Nie da się ukryć, że to właśnie tematy związane z obecnym stanem są teraz na pierwszym miejscu i poświęca im najwięcej uwagi na swoim koncie na Instagramie. Tym razem powiedziała fanom o problemie - i standardowo wiążą się on z ciążą. Nagrała relacje, w której chciała o coś zapytać, jednak w trakcie wypowiedzi zapomniała, co miała dodać.

Zwykle chodzę w dresie i bez makijażu. Dzisiaj wyjątkowo pomalowałam sobie rzęsy, bo wyszłam na miasto. Mała przejażdżka do Warszawy, stanie w korkach i wszędzie, wszechobecny pośpiech powoduje, że wracam na Wawer z nerwicą. No i tych atrakcji wystarczy mi na kolejny miesiąc. I tak się zastanawiałam, że… I co ja chciałam powiedzieć? Znowu ta skleroza ciążowa - mówiła Aga na Instagramie.

Włodarczyk pozuje z Konarowską. Jak zmieniło się ich życie od udziału w "Azji Express"?

Ostatecznie chodziło o to, że chciała zapytać fanki o zabiegi, które polecałyby jej w ciąży. Wydaje się jednak, że nie ma się o co martwić - na problemy z pamięcią i gorszą koncentrację skarży się wiele przyszłych mam.

