Kto z nas nie pamięta uroczej Michaliny z filmu "Tylko mnie kochaj"? Od premiery produkcji minęło już kilka ładnych lat, a Julia Wróblewska wciąż stara się zaistnieć w polskim show-biznesie jako aktorka. Zagrała m.in. w serialu "M jak miłość" czy hicie "Listy do M.". W ostatnim czasie jest także dosyć aktywna w mediach społecznościowych. Młoda celebrytka "pochwaliła się" swoim obserwatorom, że... potraciła lisa. Teraz kolejny raz wywołała niemałe zamieszanie. A wszystko przez zdjęcie z ciążowym brzuszkiem.

REKLAMA

Julia Wróblewska jest w ciąży?

21-letnia aktorka opublikowała na swoim Instagramie dosyć zaskakujące zdjęcie. Pozuje na nim z dwiema koleżankami, a sama trzyma się za ciążowy brzuszek. Szybko okazało się jednak, że chodzi o nowy projekt, w którym bierze udział.

Chicas. Kręcimy film z Reżyserem Życia. Pewnie niedługo będą efekty! - napisała.

Niektórzy byli tak zaskoczeni zdjęciem Julki z brzuszkiem, że nie zdążyli przeczytać opisu. Pod postem pojawiło się kilka komentarzy od fanów, którzy nie kryli swojego zdziwienia, a nawet gratulowali aktorce!

Chyba brzuszek rośnie.

Julka, czy ty jesteś w ciąży? Jeśli tak to dużo mnie ominęło.

Czy Ty Julka jesteś w ciąży?

Gratulacje, kiedy rodzisz?

ZOBACZ TAKŻE: Julia Wróblewska ma nowego chłopaka. To umięśniony fan sportu. "Moja mała księżniczka"

Póki co, jest to tylko charakteryzacja do produkcji, za którą odpowiada Reżyser Życia. Youtuber publikuje na swoim kanale krótkometrażowe filmy, w których zwraca uwagę na trudne i ważne społeczne tematy. Jak myślicie, o czym będzie kolejny materiał?