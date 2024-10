Księżniczka Eugenia to córka księcia Edwarda, a także wnuczka królowej Elżbiety II. Zajmuje 11. miejsce w kolejce do brytyjskiego tronu. 12 października 2018 roku Eugenia i Jack Brooksbank pobrali się podczas bajkowej ceremonii kościelnej. Druhną kobiety została jej siostra, księżniczka Beatrice. W wydarzeniu uczestniczyła rodzina królewska. Od tamtego momentu minęło sześć lat. Obecnie Eugenia i Jack wychowują dwóch synów. Księżniczka z okazji rocznicy postanowiła wrócić do dnia swojego ślubu.

To już szósta rocznica ślubu. Księżniczka Eugenia opublikowała post poświęcony swojemu ukochanemu

Księżniczka Eugenia opublikowała nieudostępniane wcześniej zdjęcie ze swojego ślubu z Jackiem Brooksbankiem. W mediach społecznościowych fanom ukazała się romantyczna fotografia, na której małżonkowie pozowali całując się w tańcu. Kadr wykonano prawdopodobnie podczas przyjęcia weselnego. "Najlepszy dzień w życiu, gdy cię poślubiłam… wszystkiego najlepszego z okazji szóstej rocznicy" - napisała Eugenia. Zakochana księżniczka wstawiła również zdjęcie na InstaStories. Nie obyło się bez wymownego opisu. Po raz kolejny podkreśliła, że dzień, w którym została żoną, był najlepszym w jej życiu. Dodała ikonę z napisem "szczęśliwej rocznicy" w kształcie czerwonego serca.

Księżniczka Eugenia była wystrojona również podczas pogrzebu królowej. Miała złamać zasadę

Styl członków rodziny królewskiej jest od dawna szeroko omawiany. Jedną z jej najsłynniejszych stylizacji księżniczki Eugenii była ta, którą założyła z racji pochówku Elżbiety II. Księżniczka miała na sobie czarny płaszcz ozdobiony złotymi guzikami i charakterystyczne kolczyki, czyli złote kółka, które zdecydowanie odbiegały od tradycji - podczas pogrzebu kobiety z rodziny królewskiej mogą nosić jedynie perły. Od normy odeszły wówczas Zofia Wessex i Sarah Ferguson. Ich biżuteria miała szczególne znaczenie, co zostało omówione na portalu Mirror. - Broszka Zofii miała dwie truskawki z czarnych i srebrnych diamentów. Sugerowano, że jednym z ulubionych owoców królowej były brytyjskie truskawki, więc w jej wyborze biżuterii może być ukryte znaczenie. (...) Sarah Ferguson również nosiła broszkę, która mogła być ukłonem w stronę królowej, ponieważ była w kształcie jaskółki. Jaskółki są symbolem bezpieczeństwa i, według legendy, pomagały prowadzić żeglarzy do domu. Może tu być ukryte przesłanie, ponieważ zmarła królowa wyruszyła w historyczną podróż do miejsca swojego ostatecznego spoczynku - dowiedzieliśmy się.