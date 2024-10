Sean Combs, znany jako Diddy, ma sporo za uszami. Raper został zatrzymany przez FBI. Obecnie przebywa w areszcie Metropolitan Detention Center na Brooklynie i oczekuje na rozprawę. Nie ma możliwości zwolnienia rapera za kaucją. Akt oskarżenia Diddy'ego liczy aż 14 stron. Przedstawiono mu zarzuty m.in. o handel ludźmi w celach seksualnych oraz przestępstwa związane z bronią palną. Głośno jest także o imprezach Diddy'ego, na których bawili się najpopularniejsi celebryci. Czy do tego grona należeli książę Harry i książę William?

Książę Harry i książę William pojawiali się na imprezach? "Te zaproszenia były..."

Według informacji przekazywanych przez portal pagesix.com książę William i książę Harry mieli okazję poznać Diddy'ego w 2007 roku. Zorganizowali wówczas przyjęcie dla wszystkich artystów, którzy wzięli udział w wydarzeniu "Concert for Diana". Według portalu raper bawił się na imprezie. Nie oznacza to jednak, że książę William i książę Harry mieli bliskie relacje z Diddym i pojawiali się na jego przyjęciach. Jak przekazał królewski ekspert Christopher Andersen, raper wysyłał zaproszenia do synów króla Karola III, lecz w pewnym momencie przestał to robić. "Diddy bardzo chciał, żeby przychodzili na jego imprezy, ale te zaproszenia były bardzo mądrze odrzucane. Po zaręczynach Williama i Kate w 2010 roku, Diddy zrozumiał aluzję i całkowicie przestał ich zapraszać" - powiedział ekspert cytowany przez portal pagesix.com. Christopher Andersen stwierdził, że to dzięki "pałacowym doradcom udało im się uniknąć kłopotów".

Fotografka zdradza, co działo się na imprezach Diddy'ego. "Najlepsza muzyka, drinki, artyści"

Ostatnio fotografka Selma Fonseca udzieliła wywiadu dla Fox News Digital i opowiedziała o kulisach imprez rapera. "Wszystkie jego imprezy były niesamowite: najlepsze jedzenie, najlepsza muzyka, drinki, artyści, ludzie z ogniem. To było jak cyrk" - wyznała. Dodała, że na przyjęciach pojawiały się używki, a goście lubili zaszaleć. "Były tam kobiety w bardzo skąpych strojach, tańczące na środku. Ale to było coś, czego po prostu chciał, tylko po to, by zabawiać ludzi. Widziałam ludzi bez ubrań" - dodała fotografka.