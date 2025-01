Britney Spears nie ma szczęścia w miłości. W 2023 roku wyszło na jaw, że jest w separacji z ówczesnym mężem Samem Asgharim. Ich małżeństwo trwało zaledwie 14 miesięcy, a zakończyło się rozwodem w maju 2024 roku. Przyczyną rozstania miały być "różnice nie do pogodzenia", ale w tle ponoć pojawiła się też zdrada. Piosenkarka miała mieć bowiem relację z osobą z personelu ich domu. Teraz Asghari po raz kolejny zdecydował się opowiedzieć więcej o szczegółach małżeństwa z gwiazdą.

Sam Asghari o małżeństwie z Britney Spears. "Zapewniłem tyle, ile mogłem"

Model w podcaście "Sibling Rivalry" przyznał, że początkowo źle założył, co może być najtrudniejsze w związku z gwiazdą światowego formatu, która w dodatku od kilku lat boryka się z poważnymi problemami. To nie jej sława, a rodzina stanowiła największe wyzwanie. Już wie, że "jedną z najtrudniejszych rzeczy, z jakimi trzeba się zmierzyć, gdy wchodzi się do świata rozrywki, są rodzice i ludzie wokół, wszystko, co się dzieje, wszyscy, którzy wchodzą w twoje życie, którzy to wykorzystują". Nie krył zaskoczenia tym, że inni potrafią kogoś wykorzystać, "bo myślą, że coś im się należy". - Co jest tak absurdalne - skwitował. Asghari był przy Britney, gdy ta była pod kuratelą ojca, spod której została zwolniona w 2021 roku. "Dobry Boże, kocham moich fanów. Myślę, że będę płakać do końca dnia. Najlepszy dzień w życiu. Chwała Panu. Czy mogę dostać Amen?" - napisała po wyroku artystka na X.

30-latek w podcaście podzielił się swoimi odczuciami związanymi z tą sytuacją. - Pewnego dnia zacząłem dowiadywać się, czym jest kuratela, i wtedy pomyślałem: "Chwileczkę. Myślałem, że jestem w Ameryce. Co to znaczy, że ktoś powyżej 18. roku życia potrzebuje zgody rodziców?" - wyznał ze szczerością. Po czym dodał, że to "to była najtrudniejsza i najdziwniejsza spirala, jaką widział w swoim życiu". Mężczyzna tłumaczył w rozmowie, że starał się jak najlepiej wspierać ukochaną i zrobił wszystko, w swoim mniemaniu, najlepiej jak potrafił. - Zapewniłem tyle, ile mogłem - usłyszeli słuchacze. Przez ten czas Sam Asghari miał świadomość, że musi być ostrożny i starać się wspierać żonę najdelikatniej, jak może. Podkreślił też, że choć im nie wyszło, to nadal darzą się sympatią. - Zawsze będę wdzięczny i szczęśliwy, że to się w ogóle wydarzyło - dodał. Ich wspólne zdjęcia znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Britney Spears dobrze się zabezpieczyła. Co jej eks dostał po rozwodzie?

Wieści o rozwodzie Britney Spears dotarły do mediów 2 grudnia 2024 roku, tym samym sprawiła sobie prezent na 43. urodziny. Jak się okazało, para przed ślubem, do którego doszło 9 czerwca 2023 roku, podpisała intercyzę. Tym samym wokalistka nie straciła m.in. majątku, który zarobiła przed i w trakcie trwania związku z modelem. Więcej szczegółów poznacie TUTAJ: Britney Spears sfinalizowała rozwód. Małżeństwo z Samem Asghari trwało 14 miesięcy.