Teściowa Jaya-Z zareagowała na oskarżenia. Wymowne

Jay-Z został oskarżony o gwałt na 13-latce, którego miał się dopuścić w 2000 roku razem z P. Diddym. Mężczyzna opublikował oświadczenie, w którym odniósł się do całej sytuacji. - Oskarżenia są tak odrażające, że błagam was o złożenie skargi karnej, a nie cywilnej! Ktokolwiek popełniłby takie przestępstwo wobec nieletniej, powinien zostać zamknięty, prawda? - mówił NBC. Internauci bacznie obserwują całą sprawę. Jeden z nich natknął się na zaskakującą reakcję teściowej rapera.

Matka Beyonce rozgrzała internet do czerwoności. "Musi coś wiedzieć"

Na profilu ABC 7 Chicago News na Instagramie pojawił się post dotyczący sprawy Diddy'ego i Jaya-Z. Jeden z internautów zauważył, że wpis polubiła... matka Beyonce. "Pani Tina Knowles lubi ten post?" - mogliśmy przeczytać. To wystarczyło, by w komentarzach zaroiło się od kolejnych teorii podejrzliwych osób. "Polubione przez Tinę Knowles. Ona musi coś wiedzieć", "Ciekawe, co może być na rzeczy? Może po prostu go nie lubi?" - pisali. Trzeba przyznać, że reakcja teściowej faktycznie jest dosyć dziwna. Niektórzy twierdzą, że Knowles mogła to zrobić zupełnie przypadkiem. "Ludzie, ona ma 70 lat" - pisała jedna z internautek. A wy co myślicie? Przypadek czy ukryta wiadomość? Dajcie znać w sondzie na końcu artykułu. PRZECZYTAJ WIĘCEJ: Jay-Z i Beyonce planują porozmawiać z dziećmi o oskarżeniach o gwałt. Mocne słowa

Fani nie wierzą tłumaczeniom Jaya-Z. Na jego profilu prawdziwa burza

Jay-Z cały czas zapewnia o swojej niewinności. Oświadczenie przekazane NBC wywołało w sieci prawdziwą burzę. Pod jedynym postem gwiazdora na Instagramie zaroiło się od komentarzy. Zdecydowana większość wierzy w oskarżenia wystosowane przeciwko raperowi. "Jesteś skończony", "Człowieku, ale miałeś karierę, prawie ci się upiekło", "Twoje oświadczenie ujawnia wielkość twojego ego", "Wkrótce będziesz w więzieniu ze swoimi kumplami Diddym i R. Kellym", "Nie mogę się doczekać, aż zobaczę cię za kratkami", "Najwyższy czas, żeby cię złapali. Myślałeś, że jesteś sprytny?" - pisali. Pod postem pojawiło się również sporo komentarzy na temat powiązania z Beyonce. "O wszystkim wiedziała", "Beyonce to wielka szefowa tego wszystkiego" - czytamy.