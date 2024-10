W środę w mediach pojawiła się smutna informacja, że Liam Payne nie żyje. Śmierć wokalisty wstrząsnęła całym światem. Brytyjski artysta odszedł w wieku 31 lat. Popularność zdobył głównie z uwagi na fakt, że był członkiem słynnego boysbandu One Direction. Według zagranicznego portalu Daily Mail, piosenkarz spadł z trzeciego piętra hotelu Casa Sur. Dramatyczna scena rozegrała się w Buenos Aires. W sieci pojawiły się informacje, że przed śmiercią Payne zniszczył pokój pod wpływem agresji, przez co pracownicy hotelu byli zmuszeni wezwać policję. Artysta miał "zachowywać się nieobliczalnie w holu hotelowym i roztrzaskać swojego laptopa". Służby jednak dotarły za późno. Liam został pożegnany przez tysiące fanów. Głos zabrali również członkowie One Direction.

Harry Styles pożegnał Liama Payne'a. Artysta poświęcił zmarłemu post w mediach społecznościowych

Harry Styles występował razem z Liamem Payne'em w zespole One Direction. Na przestrzeni lat mężczyźni zyskali ogólnoświatową popularność. Z czasem jednak każdy z piątki piosenkarzy postanowił rozejść się i rozpocząć karierę solową. Nie da się ukryć, że przez długi czas artyści bardzo się ze sobą zżyli. Harry Styles podkreślił to w poście zadedykowanym Liamowi. Artysta opublikował oświadczenie w mediach społecznościowych, w którym podkreślił, że informacja złamała mu serca. Dodał, że Payne zawsze będzie jego przyjacielem. "Jestem naprawdę zdruzgotany odejściem Liama. Najbardziej cieszyło go sprawianie radości innym ludziom i był to zaszczyt dla mnie, że mogłem być obok niego, kiedy to robił. Żył z sercem na dłoni, miał energię do życia, która była zaraźliwa. Był ciepły, wspierający i niesamowicie kochający. Lata, które spędziliśmy razem, na zawsze pozostaną jednymi z najcenniejszych w moim życiu. Zawsze będę za tobą tęsknić, mój kochany przyjacielu" - napisał Harry na Instagramie. Złożył również kondolencje rodzinie Liama Payne'a.

Zespół One Direction opłakuje śmierć Liama Payne'a. Członkowie opublikowali wspólne oświadczenie

W mediach społecznościowych nie zabrakło również grupowego oświadczenia od dawnych członków One Direction. Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik i Niall Horan wspólnie przekazali fanom bolesne słowa pod śmierci Liama Payne'a. We wzruszającym wpisie oddali hołd zmarłemu. "Wspomnienia, które z nim dzieliliśmy, będą cenne na zawsze. (...) Nasze myśli są z jego rodziną, przyjaciółmi i fanami, którzy kochali go razem z nami. Będziemy za nim strasznie tęsknić" - napisała czwórka artystów w mediach społecznościowych. ZOBACZ TEŻ: Nie żyje kolejna osoba związana z serialem "Ranczo". Widzowie w żałobie