Euro 2024 nie skończyło się dla nas pomyślnie - z turnieju odpadliśmy jako pierwsza drużyna. Nasi piłkarze przez jakiś czas mieli posępne miny, to jednak szybko pocieszyli się po porażce i udali się na wakacje Czy zasłużone? To już oceńcie sami i dajcie znać w naszej sondzie na dole strony. We Francji wypoczywa Krzysztof Piątek, Robert Lewandowski wybrał się ze stęsknionymi córkami... do Polski, nad mazurskie jezioro. Na urlop zdecydował się także Nicola Zalewski.

Nicola Zalewski z ukochaną. Luksus? To mało powiedziane!

Nicola Zalewski na Instagramie pokazał kilka kadrów ze swoich wakacji. Jest z nim ukochana Nicol Luzardi. Zakochani wybrali oczywiście ciepły kraj, prawdopodobnie zdecydowali się na grecką wyspę Mykonos, co sugeruje napis na ręczniku. Na InstaStories influencerki pojawiło się wiele zdjęć, na których widzimy, jak upływa im czas. Partnerzy korzystają z uroków miejsca, opalają się, a także okazują sobie dużo czułości. Widać też, że świetnie czują się w swoim towarzystwie i mają podobne poczucie humoru. W jakich warunkach się relaksują? Ich kadry z luksusowych wakacji znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Oboje opublikowali także takie samo ujęcie, na którym Nicola obejmuje Nicole, a ona wtula się w niego. Piłkarz przy okazji pokusił się o osobiste wyznanie. Złożył ukochanej życzenia urodzinowe.

Jak widać, między nimi układa się doskonale (przynajmniej tak pokazują w mediach społecznościowych), a niedawna afera nie wpłynęła na ich relację. Przypomnijmy, że w dzień rozpoczęcia turnieju Euro 2024 influencer Kamil Szymczak oskarżył piłkarza o zdradę. "Wycieczki w góry są spoko... No chyba że podczas jednej z nich dowiadujesz się o zd... Nicola Zalewski poinformujesz swoją dziewczynę, co zrobiłeś z moją?" - napisał na InstaStories. Choć szybko usunął wpis, to wiadomo, że w internecie nic nie ginie. Do dziś nie wiadomo, co tak naprawdę się wydarzyło między nimi. Tutaj przeczytacie najnowsze informacje o tej sprawie: Vanessa Rojewska przemówiła po aferze z Zalewskim. Łzawe nagranie. Pomimo medialnej burzy Nicola i Nicol chcą nas zapewnić w mediach społecznościowych, że wszystko między nimi w porządku, a ich miłość kwitnie. Zobacz też: Dziewczyna Nicoli Zalewskiego chwali się prezentem od ukochanego. Ujawniła treść romantycznego listu.

Czy Nicola Zalewski mówi po polsku?

Nicola Zalewski karierę w reprezentacji Polski rozpoczął w 2021 roku. Szybko zdobył serca przede wszystkim fanek. Szybko zaczęto pisać o jego fenomenie. Wielu zwróciło uwagę na imię i nazwisko sportowca, które brzmią dość nietypowo. Piłkarz jest synem Polaków, którzy wyemigrowali do Włoch, gdzie się wychował. Wielu zastanawia się więc, czy 22-latek mówi w naszym języku. Odpowiedź brzmi: TAK, ale da się słyszeć charakterystyczny akcent.

