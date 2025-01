Iga Lis i Taco Hemingway są razem od lat. Nie należą jednak do tych par, które chętnie dzielą się szczegółami z życia prywatnego. Są raczej skryci i rzadko można się dowiedzieć czegoś o ich związku. Nie pojawiają się na ściankach i nie udzielają wspólnych wywiadów. Tym razem zakochani zdecydowali się podzielić z fanami radosną nowiną. Nowy rok powitali w trójkę.

Nowy Rok u Igi Lis i Taco Hemingwaya. Nie wkroczyli w niego sami

I choć para nie jest wylewna, co roku z okazji sylwestra na profilu córki Kingi Rusin i Tomasza Lisa pojawia się zdjęcie z ukochanym. I w 2024 roku nie było inaczej. Ostatni dzień roku spędzili oczywiście razem. Na profilu Lis pojawiło się ujęcie z ukochanym, choć nie byli na nim sami. U ich boku mogliśmy zobaczyć psa! "my, 2024 + adoptowana miłość" - napisała influencerka. Fani wyczekiwali na wspólną fotografię i pod wpisem oszaleli z radości. "Mam nadzieję, że na następny rok też zobaczymy jakieś fotki razem", "Warto czekać na fotę raz w roku" , "Piękni jak zawsze i doczekałam się wspólnych zdjęć na sylwestra", "Już się bałam, że w tym roku Iga zapomni. (...) Czynisz każdego mojego sylwestra lepszym, kocham was", "Już się bałam, że nie będzie tej pięknej tradycji" - pisali w komentarzach obserwatorzy. Zajrzyjcie do naszej galerii by zobaczyć coroczną fotografię Lis i Hemingwaya.

Iga Lis dostrzeżona przez amerykańskich filmowców

Córka dziennikarzy nie poszła w ich ślady. Na prestiżowej uczelni London School of Economics and Political Science ukończyła stosunki międzynarodowe, ale później zdecydowała się na karierę w branży filmowej. Iga Lis napisała bowiem scenariusz, a później wyreżyserowała teledysk do piosenki partnera - "Gelato". Brała także udział w tworzeniu spotu Taco "Snuj się". Jej praca została doceniona za granicą - a konkretniej w Stanach Zjednoczonych. Organizacja NewFilmmakers Los Angeles zamieściła teledysk do utworu "Gelato" w line-upie ich festiwalu. "Hołd dla niepowtarzalnego polskiego folkloru nadmorskiego, nostalgii z początku XXI wieku i naszych romantycznych wspomnień z dzieciństwa" - napisano na Instagramie.