Tom Hanks ma na koncie wiele wspaniałych ról. Widzowie na całym świecie pokochali go m.in. za takie produkcje jak: "Forrest Gump", "Zielona mila", "Cast Away - poza światem", "Szeregowiec Ryan", "Terminal" oraz "Złap mnie, jeśli potrafisz". Niedawno premierę miał najnowszy film z udziałem aktora - "Here. Poza czasem". Promując produkcję w reżyserii Roberta Zemeckisa, aktor wspomniał o prezencie, który dostał od Polaków. Chodzi o Fiata 126p. Wiadomo, co się z nim stało.

Tom Hanks dostał od Polaków Malucha. Już nim nie jeździ

Tom Hanks niedawno udzielił wywiadu Annie Tatarskiej z "Dzień dobry TVN". Aktor połączył się ze studiem śniadaniówki, by opowiedzieć o filmie "Here. Poza czasem", na którego planie po latach spotkał się z częścią ekipy filmowej "Forresta Gumpa". Zanim jednak dziennikarka zaczęła rozmowę o produkcji, zapytała Hanksa o to, "czy tęskni za swoim fiatem". Chodziło oczywiście Fiata 126p, którego aktor w 2017 roku dostał od Moniki Jaskólskiej i mieszkańców Bielska-Białej. W 2022 roku głośno było o tym, że samochód został zlicytowany za 83 500 dolarów, a cała kwota zasiliła konto kampanii Hidden Heroes. Jej celem jest wspieranie osób opiekujących się rannymi żołnierzami czynnej służby wojskowej oraz weteranami wojennymi. W rozmowie z dziennikarką "Dzień dobry TVN", aktor z rozczuleniem wspominał swojego "malucha" i zdradził, gdzie obecnie jest auto.

Mój piękny fiat jest w miejscu, gdzie cieszy wielu - na wystawie we wspaniałym muzeum. Podchwytliwie się toto prowadziło, od razu ci powiem, ale było to cudo. Ten prezent miał szczególne miejsce w moim sercu

- wyznał.

Przypomnijmy, że aktor odebrał w Los Angeles odrestaurowane auto. Wówczas zachwycony twierdził, że będzie z niego korzystał. - Może nie będę zadowolony w podróży do Utah czy Las Vegas, ale po Los Angeles zamierzam jeździć - zapewniał.

Tom Hanks wcześniej żartował sobie z Fiata 126p

Już lata temu aktor zdradził, że jest zafascynowany autem polskiej produkcji. W 2016 roku opublikował zdjęcie, na którym pozował obok czerwonego Fiata 126p. Wówczas w opisie pod fotografią żartował sobie i napisał: "Jestem bardzo podekscytowany moim nowym samochodem!". Później jeszcze kilkukrotnie chwalił się zdjęciami, na których widać było kultowego "malucha". W końcu mieszkańcy Bielska-Białej postanowili sprawić aktorowi prezent. Gwiazdor nie krył wówczas zachwytu. W ramach podziękowania zadeklarował, że wesprze finansowo bielski szpital pediatryczny.