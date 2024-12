Dorota Szelągowska to mama Antoniego i Wandy. Syn projektantki wnętrz i prowadzącej "Totalne remonty Szelągowskiej" ma 23 lata i jak widzimy, jego serce skradła młoda, utalentowana wokalistka. Tym faktem podzieliła się sama Dorota Szelągowska, publikując domowe zdjęcie z dziećmi. Sposób, w jaki je podpisała również jest bardzo wymowny. Sami zobaczcie na ten romantyczny kadr z profilu projektantki wnętrz.

Dorota Szelągowska zachwycona wybranką syna. Ma wiele sukcesów na koncie

Syn Doroty Szelągowskiej i Pawła Hartlieba jest zakochany w aktorstwie. W przyszłości chce pracować w świecie artystycznym, a obecnie studiuje na łódzkiej szkole filmowej. Okazuje się, że Antoniemu również układa się w sferze uczuciowej. Jego ukochaną jest Zalia - wokalistka, którą znamy z "Mam talent" i "Hit hit hurra". Co ciekawe, Antoni Sztaba stał się dla wokalistki inspiracją do napisania utworu "my". Julia Zarzecka, bo tak naprawdę nazywa się artystka, wystąpiła ostatnio na wydarzeniu TVN "Nie idziemy na sylwestra". Jej występ wzbudził w wielu podziw, co widać po komplementach w sieci. Sama Szelągowska jest zachwycona Zalią. Udostępniła jej zdjęcie z Antonim, Wandą oraz ukochanymi pupilami.

Troje dzieci, dwa psy i czysta miłość

- napisała na InstaStories.

Antoni Sztaba i Zalia od dawna są razem. Gratulowała im nawet Krupińska

Zakochani dzielą się miłością w mediach - widać ją szczególnie na profilu Zalii, która co pewien czas wstawia zdjęcia z partnerem. Możemy zobaczyć u niej chociażby zdjęcie z romantycznym opisem. "My mamy od R do O do K (a w pewien sposób też dziewięć lat), moja najbliższa osoba, najlepszy przyjaciel, inspiracja do piosenki 'my', moje 'my', with the biggest love and gratitude [z największą miłością i wdzięcznością - przyp. red.] - napisała w poście z Antonim Sztabą. Pod nim nie zabrakło gratulacji od bliskich i gwiazd. Odezwała się nie tylko Szelągowska, ale i Julia Wieniawa oraz Paulina Krupińska. "Cudownie, kolejnych wspaniałych lat dla was" - napisała żona Karpiela-Bułecki.