Dorota Szelągowska od lat kojarzona jest przede wszystkim z projektowaniem wnętrz. Magazyn "Forbes" umieścił ją na 43. miejscu na liście 100 najcenniejszych marek kobiecych w Polsce. Laureatka Telekamery w kategorii "Osobowość Telewizyjna" z 2011 roku w portfolio ma takie programy jak "Dorota Was urządzi", "Totalne remonty Szelągowskiej" oraz "Domowe rewolucje". Jak jednak mówi znane przysłowie - nie od razu Kraków zbudowano. Prezenterka karierę w mediach rozpoczęła już lata temu, gdy była nastolatką.

Dorota Szelągowska zaczynała w TVP. Była wtedy nastolatką

Dorota Szelągowska studiowała dziennikarstwo i stosowane nauki społeczne, ale ostatecznie nigdy nie udało jej się ukończyć żadnego z tych kierunków. - Żałuję strasznie (...). Obu tych kierunków nie skończyłam. I to jest mój kompleks, owszem - mówiła niegdyś prezenterka w rozmowie z magazynem Gala. Szelągowska za to bardzo szybko poszła do pracy. Gdy miała zaledwie 18 lat, zadebiutowała w roli prowadzącej młodzieżowego programu "Rower Błażeja" na antenie TVP1. - W ostatniej klasie liceum już pracowałam w telewizji. Poszłam na casting, dostałam się i tak jakoś zostało - wyjawiła Gali.

Wspomniany program był emitowany na przełomie XX i XXI wieku i zdobył sporą popularność. Format kierowany był do nastolatków i nie unikano w nim trudnych tematów. Po czasie Szelągowska została wydawczynią formatu. Dzięki profilowi "Tele Nostalgia" na Instagramie możemy zobaczyć, jak wówczas wyglądała.

Dorota Szelągowska prowadziła śniadaniówkę w TVP. Wiele ją to kosztowało

Mimo że od lat prezenterka prowadzi programy na antenie TVN-u, wcześniej mogliśmy ją zobaczyć w programach i na wydarzeniach, które emitowane były w Telewizji Polskiej. Niewielu pamięta, że Szelągowska prowadziła "Pytanie na śniadanie", gdzie pojawiała się najczęściej u boku Tomasza Kina. W naszej galerii zobaczycie, jak wówczas wyglądała. Jak niegdyś wyznała, bycie gospodynią śniadaniówki wiele ją kosztowało. - To był 2006 r. Ja byłam tam przez chwilę. To były wtedy najgorsze momenty moich ataków paniki, więc ja prowadziłam na wszystkich możliwych lekach przeciwlękowych, bo stwierdziłam, że to jednak trzygodzinny program. Prowadziłam na najmocniejszych dawkach - wyjawiła w podcaście "Wojewódzki&Kędzierski".

Gwiazda nie skupiała się wyłącznie na rozwijaniu kariery w telewizji. Wielokrotnie jej felietony mogliśmy przeczytać na łamach kobiecych czasopism takich jak "Pani" oraz "Olivia". Miała również do czynienia ze stacją TVN. Przed laty zaangażowana była w produkcję programów "Moja krew" oraz "Taniec z gwiazdami". Zdecydowała się również na pracę przy teledyskach. Miała udział w tworzeniu klipów Doroty Miśkiewicz oraz Tomasza Makowieckiego.

Dorota Szelągowska w programie o diecie. Później wybrała projektowanie wnętrz

W 2008 roku na antenie Kuchnia TV zadebiutował program "Dietosfera", którego prowadzącą została Dorota Szelągowska. Opisywana była przez producentów formatu jako "niezwykle błyskotliwa i energetyczna dziennikarka z bogatym doświadczeniem w prowadzeniu programów telewizyjnych". W programie obalano mity związane z dietą, choć Szelągowska pełniła tam wyłącznie funkcję gospodyni. Później zdecydowała się na pójście drogą, o której myślała przed laty.

W młodości nie wybrała architektury, bo, jak stwierdziła w rozmowie z Galą, kojarzyła jej się "wyłącznie z mostami, matematyką i takimi rzeczami". - Wtedy jakoś w ogóle nie pomyślałam, że mogę robić cokolwiek związanego z projektowaniem wnętrz. Mimo tego, że jak teraz sobie patrzę, to wszystkie znaki na niebie i ziemi mówiły, że to jest właśnie kierunek dla mnie - oceniła w perspektywie czasu. - Abstrahując od zmian dokonywanych u siebie, przemalowywania mebli i całej reszty, jak otwieram moje zeszyty z czasów liceum, to właściwie na każdym marginesie i pustej stronie, jest jakiś rysunek, jakiś plan domu, mieszkania albo czegoś takiego - opowiadała gwiazda. - Dopiero przed trzydziestką zrobiłam taki kurs, który uprawniał do wykonywania zawodu - dodała.

Dorota Szelągowska zaczynała od domów celebrytów. Potem stała się gwiazdą TVN-u.

Prezenterka swoje pierwsze kroki związane z wnętrzami stawiała na antenie Domo+ (obecnie Canal+Domo). W 2010 roku pojawiła się jako prowadzącą program "Dach nad gwiazdami", w którym odwiedzała celebrytów w ich domach, pokazując, jak faktycznie mieszkają. Zawitała wówczas m.in. do Natalii Kukulskiej, Moniki Richardson oraz Iwony Węgrowskiej. Później prowadziła również takie produkcje jak "Hotelove" oraz "Domy gwiazd".

Nie da się jednak ukryć, że to programy na antenie TVN przyniosły jej największą popularność. W 2014 roku pojawił się format "Dorota Was urządzi", który doczekał się aż sześciu sezonów. Emitowany był na antenie TVN Style. To właśnie tam Szelągowska dokonywała trzydniowych metamorfoz konkretnych pomieszczeń z budżetem siedmiu tysięcy złotych. Producenci dostrzegli potencjał prezenterki i posypały się kolejne produkcje z Szelągowską w roli głównej. Jak grzyby po deszczu pojawiły się: "Polowanie na kuchnie", "Weekendowe metamorfozy Doroty", a także "Wielkanocne metamorfozy Doroty". Największym sukcesem z pewnością były "Totalne remonty Szelągowskiej" oraz "Polowanie na mieszkanie", które mogliśmy zobaczyć już na głównej antenie TVN.

To jednak nie wszystko. Szelągowska od lat ma ręce pełne roboty. Na antenie HGTV pojawiały się kolejne programy z prezenterką w roli głównej: "Domowe rewolucje", "Dorota inspiruje", "Tu jest pięknie", jak również "Metamorfozy Doroty Szelągowskiej". Gwiazda prowadzi również własne biuro projektowe. Gdyby tego było mało, prezenterka ma na koncie trzy książki: "Makatka", napisana z mamą, Katarzyną Grocholą, "Dorota was urządzi na święta" oraz "Miało być zabawnie, a wyszło jak zwykle". W 2024 pojawiła się w jury "MasterChefa Nastolatki". W listopadzie br. zakończono emisję "Totalnych remontów Szelągowskiej", ale to nie koniec projektantki w TVN. Jak podaje "Presserwis", nowy program prowadzony przez Dorotę Szelągowską pojawi się na antenie jesienią 2025 roku.

