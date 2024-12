Gabriela Raczyńska w wieku ośmiu lat dołączyła do jednego z kultowych seriali, w którym dała się poznać jako rezolutna Basia, co było dobrym ruchem w karierze aktorskiej. Na przesłuchanie do "M jak miłość" przyszła razem z mamą. Młoda Raczyńska szybko złapała wspólny język z Rafałem Mroczkiem, który grał jej serialowego ojca. Pomagał aktorce w opanowywaniu tekstu oraz dbał o przyjazną atmosferę na planie. Raczyńska zagrała następnie w "Ojcu Mateuszu", "Rodzince.pl" oraz "Drugiej szansie". Aktualnie nie przypomina dawnej siebie.

Gabriela Raczyńska to już duża dama. Ma o wiele ciemniejsze włosy niż za czasów "M jak miłość"

Aktorka przez długi czas była jasną blondynką, ale na niektórych kadrach z jej konta na Instagramie możemy zauważyć, że polubiła również kolor brązowy. Na jej profilu nie brakuje zdjęć z planów zdjęciowych oraz fragmentów produkcji, w których zagrała. Widzimy na starszych kadrach, że poza kulisami złapała dobry kontakt z wieloma gwiazdami "M jak miłość", na przykład Katarzyną Cichopek, Andrzejem Młynarczykiem oraz Teresą Lipowską. Warto zaznaczyć, że Raczyńska niechętnie dzieli się z kolei kadrami ze sfery prywatnej. Jest ich zdecydowanie mniej w porównaniu do fotografii dotyczących życia zawodowego. Jedno jest pewne - Raczyńska wyrosła na utalentowaną kobietę, co tylko potwierdzają jej fani w komentarzach. Pod postami aktorki nie brakuje komplementów. Piszą ponadto o jej włosach. "Wyglądasz cudownie!", "Piękna kobieta wyrosła z tej cudownej Basi", W czarnych włosach jest pani jak rockmanka, a w blond włosach była pani aniołkiem" - czytamy. Zdjęcia aktorki w ciemnym wydaniu znajdziecie w galerii.

Gabriela Raczyńska tak wspominała pracę w "M jak miłość"

Aktorka już jako kilkulatka zaczęła udzielać wywiadów - nic dziwnego, ambitna i utalentowana dziewczyna szybko zyskała zainteresowanie mediów. Jak wspominała dołączenie do obsady "M jak miłość"? "Poszłam, zaprezentowałam się i po kilku miesiącach okazało się, że zagram. Byłam zaskoczona i bardzo szczęśliwa, bo myślałam, że nic z tego nie będzie" - mówiła w jednym z dawnych wywiadów. Dla Plejady wspomniała z kolei o wsparciu jednego z aktorów. "Najlepiej pracuje mi się z Rafałem Mroczkiem, bo najdłużej go znam. Gram z nim od mojej pierwszej sceny. On zawsze jest dla mnie bardzo miły i lubimy razem żartować" - przekazała portalowi. Uczyła się wtedy w szkole podstawowej i musiała połączyć pracę z nauką. Przyznała w rozmowie, że miała pomocnych rówieśników, do których mogła zadzwonić po lekcje.