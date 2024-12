7 listopada nastąpiło ponowne otwarcie katedry Notre Dame w Paryżu. Przypomnijmy, że budowla, która liczy już osiemset lat, częściowo spłonęła w pożarze, który wybuchł na jej terenie w 2019 roku. W uroczystości na cześć odbudowanej świątyni wzięli udział światowi liderzy. Wśród nich Emanuel Macron z żoną, a także książę William i Donald Trump - u ich boku zabrakło małżonek. Był również Andrzej Duda. O to, jak zaprezentowali się na nadzwyczajnym wydarzeniu, zapytaliśmy stylistę.

REKLAMA

Zobacz wideo Prezydent Andrzej Duda kłaniał się księciu Williamowi

Brigitte Macron w zachowawczej stylizacji na otwarciu Notre Dame. Stylista patrzy na fryzurę

Katedra Notre Dame została odbudowana po pożarze w 2019 roku. Remont tego zabytku trwał pięć lat i kosztował 700 milionów euro. Już teraz mówi się, że odbudowa świątyni była "najambitniejszym zadaniem restauratorskim we współczesnej Francji". W ceremonii otwarcia wzięli udział m.in. Emanuel Macron z żoną i książę William. Ich stylizacje ocenił modowy ekspert, Michał Musiał. Tym razem żona prezydenta Francji modowo w żaden sposób nie naraziła się krytykę. "Brigitte Macron zdecydowała się na stosunkowo zachowawczą stylizację. Postawiła na elegancki, czarny płaszcz ozdobiony złotymi guzikami. Dopełnieniem okazała się średniej wielkości torebka o ponadczasowym kształcie" - ocenił stylista. Okazuje się jednak, że to fryzura Brigitte zagrała główne skrzypce i doskonale dopełniła całość. "Stylizacja w połączeniu z jasnymi, perfekcyjnie wymodelowanymi włosami prezentowała się naprawdę dobrze. Trudno się do czegokolwiek przyczepić" - podsumował ekspert.

PRZECZYTAJ TEŻ: Księżna Kate nagle "wyszła z ukrycia". W takim stroju pojawiła się na spotkaniu

Książę William bez księżnej Kate w Paryżu. Stylista ocenił jego ubiór. "Trudno mówić o wpadce"

Bez modowej wpadki zaprezentował się także książę William. Choć jego stylizacja w żaden sposób nie zaskoczyła stylisty, Musiał pochwalił męża księżnej Kate za przywiązanie do klasycznych rozwiązań. "Podobnie jak Brigitte Macron, wybrał czarny płaszcz. Ograł go w bardzo klasyczny sposób. Zdecydował się na nieśmiertelne połączenie jasnej koszuli z nieco ciemniejszym krawatem. Mamy tu do czynienia z elegancją w najczystszym wydaniu" - dodał Michał Musiał w rozmowie z Plotkiem.

Na uroczystości można było dostrzec także Andrzeja Dudę, który został nagrany w momencie powitania z Donaldem Trumpem. Prezydentowi Polski najprawdopodobniej nie towarzyszyła małżonka. Duda w Paryżu pojawił się w klasycznym zestawie - włożył czarny garnitur i krawat w tym samym kolorze. Całość dopełniła biała koszula.