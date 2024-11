Urszula Dudziak oddała głos na prezydenta USA. Uzasadniła wybór

Wielkimi krokami zbliżają się wybory prezydenckie w USA. Obywatele Stanów Zjednoczonych już we wtorek 5 listopada zdecydują, czy przez najbliższe cztery lata krajem będzie rządził Donald Trump, czy Kamala Harris. Niektórzy uprawnieni do głosowania spełnili już swój obywatelski obowiązek, korzystając z możliwości przedterminowego głosowania. W tym gronie znalazła się Urszula Dudziak, która już oddała głos na swojego kandydata.

Urszula Dudziak wybrała już prezydenta USA. "Jest idealnym pretendentem"

Urszula Dudziak prawie 30 lat spędziła w Stanach Zjednoczonych. Piosenkarka mieszkała w Nowym Jorku przy 6. Alei. Dekady spędzone za oceanem zaowocowały amerykańskim obywatelstwem. Dzięki niemu gwiazda mogła zagłosować w tegorocznych wyborach prezydenckich. W tym celu wybrała się do ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Artystka postanowiła wesprzeć Kamalę Harris. - Uważam, że nadchodzi czas kobiet. My, kobiety, zdecydujemy o tym, kto będzie prezydentem, a ja uważam, że Kamala Harris jest idealnym pretendentem do tego wspaniałego, powiedziałabym nawet, tronu - wyjawiła w rozmowie z RMF FM wokalistka.

Ona zadba o nas, przede wszystkim o kobiety, to jest clou

- dodała.

Urszula Dudziak o wyborach w USA. "Mamy prawo decydować o sobie"

Jak pokazują sondaże, rywalizacja pomiędzy Kamalą Harris a Donaldem Trumpem jest bardzo zacięta. Kandydaci do końca będą walczyć o każdy głos. Jak twierdzą eksperci, o ostatecznym wyniku wyborów może zadecydować amerykańska Polonia. W rozmowie z RMF FM Urszula Dudziak stwierdziła, że mieszkający w Stanach Zjednoczonych Polacy prawdopodobnie zagłosują na Kamalę Harris. Dodała, że kandydatka demokratów może liczyć na szczególne poparcie wśród kobiet. - Myślę, że jest bardzo ważne, że ona jest za kobietami, że ona walczy o prawa kobiet, że my mamy prawo decydować o sobie. Na pewno pokaże, co potrafi - stwierdziła piosenkarka we wspomnianym wywiadzie. ZOBACZ TEŻ: Nowy spot wyborczy Kamali Harris, a tam polski akcent. Nawiązano do krakowskiej legendy