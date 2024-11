Małgorzata Rozenek-Majdan dopiero co świętowała Halloween. Celebrytka stwierdziła, że amerykańska zabawa to idealny moment, aby wystroić swój dom. Co więcej, cała rodzina przebrała się w postacie z gry Super Mario. Jak wiadomo, kolejnym dniem po Halloween jest polska uroczystość Wszystkich Świętych. Tego dnia wiele osób decyduje się odwiedzić cmentarz i zapalić znicze. Jak się okazało, dla rodziny Rozenek-Majdan ten dzień oznacza zupełnie coś innego. Celebrytka zrezygnowała z odwiedzenia grobów.

Tak Małgorzata Rozenek spędziła Wszystkich Świętych

Małgorzata Rozenek-Majdan opublikowała filmik w mediach społecznościowych. Na nagraniu wystąpiła wraz z trzema synami: Stanisławem, Tadeuszem i Henrykiem. Celebrytka wraz z pociechami wybrała się... do lasu. Rodzina odwiedziła również plac zabaw. 1 listopada był dla Rozenek rodzinnym dniem wypoczynku. Gwiazda w przyjemny czas spędziła czas z synami. Okazało się, że dopiero następnego dnia planuje odwiedzić groby bliskich. "Nie mogę być bardziej szczęśliwa. Szczególnie w taki dzień jak ten doceniam, że wszyscy jesteśmy razem, jutro przyjadą rodzice, pójdziemy na cmentarz. Wszyscy są zdrowi. To jest prawdziwe szczęście: spokój rodziny. Odpoczniemy przez te parę dni. Nacieszymy się sobą. Jest pięknie" - napisała na Instagramie. Co sądzicie o takim podejściu?

Małgorzata Rozenek nie poszła na cmentarz. Co na to fani?

Fani od razu zareagowali na filmik Małgorzaty Rozenek-Majdan. Wydawać by się mogło, że nie każdy byłby w stanie zaakceptować jej decyzję. Na próżno było jednak szukać hejtu w komentarzach. Okazało się, że obserwatorzy cieszyli się, że celebrytka mogła spędzić 1 listopada z rodziną i nieco odpocząć od codziennego zgiełku. "Nie ma większego szczęścia niż zdrowie, spokój ducha i miłość najbliższych", "Doceniam u pani takie właśnie prawdziwe rolki. Pięknie się na państwa patrzy. Wszystkiego dobrego", "Wszystko to, co tylko możesz sobie wymarzyć" - czytamy pod nagraniem na Instagramie. Zgadzacie się z fanami Rozenek? ZOBACZ TEŻ: Majdanowie wygrali Halloween. "Dom strachów" to jedno, ale spójrzcie na te stroje