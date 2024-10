Jakiś czas temu Joanna Opozda pochwaliła się kupnem nieruchomości. Znana celebrytka postanowiła zainwestować w mieszkanie, w którym zamieszka wraz z synem Vincentem. 35-latka wyznała w jednym z wywiadów, że kosztowało ją to wszystkie oszczędności życia. Aktorka już w 2023 roku chwaliła się postępami w remoncie. Choć mieszkanie jest już w pełni wykończone, Opozda lubi wprowadzać wszelkie zmiany. Właśnie pochwaliła się nowymi rzeczami w łazience. Zaprezentowała fanom, jak wygląda pomieszczenie.

Joanna Opozda pokazała łazienkę. Wewnątrz nie brakuje białego koloru

Joanna Opozda jakiś czas temu postanowiła wymienić parę rzeczy w łazience. Zapewniła sobie wannę i umywalkę. Przy okazji zaprezentowała fanom w mediach społecznościowych, jak obecnie prezentuje się pomieszczenie. Okazało się, że jest pełne białego koloru. Aktorka postawiła na białe ściany, które mają szary wzór marmurkowy. Podobnie zrobiła z podłogami, w tym przypadku to szary jest jednak kolorem dominującym. Wszelkie szafki są wykonane w beżowym odcieniu. Nie można pominąć nowej wanny i umywalki. Jak można się domyślić, one również są w kolorze białym. Mają za to złote dodatki. Wygląda na to, że Joanna Opozda preferuje jasne pomieszczenia. W łazience nie zdecydowała się na żaden kontrastujący odcień. Co sądzicie?

Joanna Opozda dostała nietypowe pytanie. Wyznała, co sądzi na temat drugiego dziecka Antoniego Królikowskiego

Jakiś czas temu Antoni Królikowski i jego obecna partnerka wyjawili, że spodziewają się narodzin dziecka. Oczy wielu osób zwróciły się zatem w stronę Joanny Opozdy. Niektórzy byli przekonani, że kobieta nie będzie zachwycona z tego faktu. Nic bardziej mylnego. Aktorka zareagowała z ogromnym spokojem. Postanowiła również zaapelować do fanów. "Jedyne, o co was proszę, to żebyście nie znęcali się nad kobietą w ciąży, bo cały stres, nerwy i płacz odbijają się na dziecku, co niestety często wpływa na jego zdrowie" - napisała wówczas na Instagramie. Jakiś czas temu w sieci pojawił się jej kolejny komentarz, który zakomunikowała portalowi Show News. Opozda została zapytana, czy wie, że jej były partner spodziewa się córki. Aktorka opisała sytuację w kilku słowach. "A co mnie to obchodzi" - zaznaczyła. ZOBACZ TEŻ: Korwin Piotrowska reaguje na przepychankę Opozdy i Rzeźniczaka. "Wzbudzają jedynie obrzydzenie"