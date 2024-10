CBŚP zajęło się Buddą. Fani youtubera apelują do Andrzeja Dudy

Budda to jeden z najbardziej znanych polskich youtuberów, który latami tworzył społeczność zrzeszającą miłośników motoryzacji, adrenaliny i zagranicznych wojaży. Na samym Instagramie śledzą go ponad dwa mln obserwujących, ale to jednak inna platforma była jeszcze niedawno corem jego działalności. Mowa o kanale YouTube, na którym również zgromadził ogromną publikę. Zaledwie dwa dni temu zamieścił na nim "ostatni film w historii kanału" z racji przerwania kariery na tej platformie. Dziś youtuber jest w rękach CBŚP, na co nie zgadzają się jego widzowie.

REKLAMA

Zobacz wideo Budda zorganizował loterię. Nagroda może zaskoczyć

Budda może liczyć na wsparcie fanów. Nawet będąc zatrzymanym przez CBŚP

W sieci powstała petycja skierowana do Andrzeja Dudy, za którą stoją fani youtubera. "My, niżej podpisani, zwracamy się z gorącą prośbą o uniewinnienie Buddy, który został niesłusznie oskarżony i skazany, mimo że nie popełnił żadnego przestępstwa" - czytamy na początku petycji. "Budda jest osobą, która nie dopuściła się czynów, o które został oskarżony. Wierzymy, że jest ofiarą błędnego postępowania, które doprowadziło do niesprawiedliwego wyroku. Nie istnieją żadne dowody, które mogłyby potwierdzić jego winę, a wszystkie dostępne informacje wskazują na to, że Budda jest niewinny" - dodano z ślepą wiarą w niewinność Kamila L. Fani domagają się sprawiedliwego traktowania dla twórcy, co podkreślili pod koniec prośby. "W związku z powyższym apelujemy o uniewinnienie Buddy i przywrócenie mu wolności. Wierzymy, że każdy zasługuje na sprawiedliwe traktowanie, a uniewinnienie Buddy przywróci mu godność i nadzieję na lepszą przyszłość" - dowiadujemy się. Ciekawe, co na to prezydent.

Budda https://www.instagram.com/budda.7/

Czemu Budda został zatrzymany?

Youtuber od lat imponował pomysłowością, ale i hojnością, która objawiała się między innymi podczas licznych loterii, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy czy poprzez wspieranie domów dziecka. Wielu zastanawia się zatem, dlaczego tak hojny człowiek trafił w ręce CBŚP. Kamil L. został zatrzymany wskutek działań związanych z "grupą przestępczą". Funkcjonariusze mówią konkretnie o nielegalnym hazardzie oraz loteriach internetowych. "Na tym etapie sprawy, dla dobra prowadzonego postępowania, nie przekazujemy szczegółowych informacji na temat wykonywanych czynności. Sprawę nadzoruje Prokuratura Krajowa" - tak brzmi komunikat CBŚP. Zabezpieczono majątek Buddy, a poza nim zatrzymano jeszcze dziewięć innych osób. Całą sprawę skomentował brat youtubera.