Joanna Opozda postanowiła zignorować jesienną aurę w Polsce i wybrała się w cieplejsze rejony świata. Aktorka spędza czas w luksusowym kurorcie wraz z synem Vincentem. Na swoim Instagramie nie omieszkała pochwalić się zdjęciami z rajskich wakacji. Na głównym planie znalazła się jej umięśniona sylwetka.

Joanna Opozda z dumą prezentuje sylwetkę. Spójrzcie na brzuch

Od kilku dni Joanna Opozda korzysta z wysokiej temperatury z dala od Polski, do której nadciąga chłodniejsza aura. Jeszcze niedawno mogliśmy zobaczyć, jak dobrze się bawi na grzybobraniu wraz z synem. Teraz aktorka spędza czas cieplejszym kraju. Na zamieszczanych przez nią InstaStories możemy dostrzec, że kąpiel w ciepłym morzu przypadł tej dwójce do gustu. Opozda jest wyraźnie zauroczona aktualnym miejscem pobytu. "Jest super. Pozdrawiamy z Vinim" - napisała na wirtualnej pocztówce, na której zaprezentowała nadmorski pejzaż. Nie sposób nie zauważyć, że mama 2,5-letniego syna zapewniła mu moc atrakcji. Wśród nich znalazły się kąpiel w basenie, budowanie "bazy" czy własnoręcznie tworzone bransoletki - na jednej z nich widnieje imię syna Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego. Zdjęcia z plażowania eksponują sumiennie wypracowaną przez nią sylwetkę. Na jednym z nich 36-latka zaprezentowała się w dwuczęściowym stroju kąpielowym, odsłaniając przy tym umięśniony brzuch (zdjęcia znajdziesz w naszej galerii).

Joanna Opozda stosuje okienko żywieniowe

Joanna Opozda poświęca dużo czasu na to, aby wyglądać rewelacyjnie. Wypytywana w jej mediach społecznościowych o to, jakie są jej sposoby na idealną sylwetkę, w końcu postanowiła zabrać głos w tej sprawie. 24 sierpnia aktorka opublikowała kontrowersyjny wpis na Instagramie, w którym wytłumaczyła, jak dba o swoje ciało. "Ja i moje okienko żywieniowe" - napisała wówczas na Instagramie. Według przedstawionej przez nią metody, celebrytka je tylko przez osiem godzin dziennie -między 14-22. "Słyszałam, że może nawet pomóc w leczeniu niektórych chorób" - wyjaśniła. Aktorka nie ukrywała jednak, że przestrzeganie tak restrykcyjnej diety nie jest łatwe. "Nie jest to proste, ale jakoś daję radę" - przyznała. "Dlaczego stosujesz okno żywieniowe?" - zapytała pod postem jedna z internautek. Joanna Opozda wyjaśniła, że przybrała nieco na wadze, a post przerywany sprawdza się u niej najlepiej. "Przytyłam, a ciężko byłoby mi przejść na jakąś dietę. Okno żywnościowe nie jest łatwe, ale przynajmniej nie ma tutaj ograniczenia kalorii. Mimo że w zasadzie i tak przyjmuje się ich mniej" - mogliśmy przeczytać.