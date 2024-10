Krzysztof Ibisz jest jednym z topowych prezenterów w Polsce. Zaczynał od programu randkowego "Czar par", a teraz u boku Pauliny Sykut-Jeżyny prowadzi śniadaniówkę "halo tu polsat". Niedawno na antenę wrócił także format "Awanturę o kasę", którego jest gospodarzem. Chociaż Ibisz od lat występuje w telewizji, to wiele osób twierdzi, że po prezenterze nie widać upływającego czasu i ciągle zachwyca formą. W sieci powstało mnóstwo zabawnych materiałów na ten temat tego, że wygląda coraz młodziej. A ile lat ma Krzysztof Ibisz? Rozwiewamy wątpliwości.

Ile lat ma Krzysztof Ibisz? "Nie czuję spadku w żadnym aspekcie życia"

Krzysztof Ibisz urodził się 25 lutego 1965 roku w Warszawie. To oznacza, że dziennikarz ma 59 lat i już niedługo będzie świętował 60. urodziny. Prowadzący "halo tu polsat" nie zamierza zwalniać tempa i wciąż ma bardzo dużo energii. "Z wiekiem nie czuję spadku w żadnym aspekcie życia. Czy w sporcie, czy w ciekawości świata, pracy na scenie, życiowej energii. Patrzę na swoje wyniki sportowe i są takie, jakbym miał 25 lat. Mam też kumpli w podobnym wieku, którzy też są w genialnej formie, jak na przykład Czarek Pazura, który nawet jest ode mnie starszy" - mówił jakiś czas temu dla Plejady. Skoro już wiecie, ile lat ma Krzysztof Ibisz, to zajrzyjcie do galerii, gdzie znajdziecie jego zdjęcie z młodości. Nic się nie zmienił?

Ile lat ma Krzysztof Ibisz? Dziennikarz zdradził sekret swojego wyglądu

Krzysztof Ibisz nie ukrywa tego, że bardzo dba o siebie. W jednym z wywiadów opowiedział o swojej rutynie. Nie brakuje w niej sportu. "Podstawą jest ruch. Nie mówię, że każdy powinien uprawiać zawodowo jakiś sport lub codziennie chodzić na siłownię. Ale jeżeli człowiek utrzymuje w dobrej kondycji umysł poprzez czytanie, naukę języków, nowe wyzwania, to tak samo ważne jest ciało. Trening na siłowni, rower, spacer z psem, to powinno być jak codzienne mycie zębów" - mówił Plejadzie. Dodał, że efekty są widoczne. "Nie trzeba przesadzać w żadną ze stron, ale to działa" - skwitował.