Marcin Hakiel i Dominika Serowska już niebawem powitają na świecie pierwsze dziecko. Niedawno szczęśliwi rodzice wyprawili huczne baby shower, podczas którego ujawnili płeć pociechy. Okazało się, że para spodziewa się syna. Ukochana tancerza pomimo zaawansowanej ciąży nadal chętnie uczęszcza na branżowe eventy i jest bardzo aktywna na Instagramie. Aspirująca celebrytka nie unika odpowiedzi na nawet najbardziej prywatne pytania zadawane przez fanów.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Hakiel mówi, że ma "formę seniora"

Dominika i Marcin Hakiel spodziewają się syna. Znamy termin porodu

Dominika Serowska coraz śmielej porusza się w świecie show-biznesu i mediów społecznościowych. Wybranka Marcina Hakiela jest też bardzo aktywna w social mediach, gdzie na bieżąco relacjonuje swoje życie. Jej instagramowy profil obserwuje już ponad 40 tysięcy użytkowników. Aspirująca celebrytka jest w stałym kontakcie ze swoimi internetowymi fanami. Chętnie też odpowiada na ich pytania. Ostatnio zorganizowała nawet sesją Q&A. Jedna z fanek chciała dowiedzieć się, na kiedy wyznaczony jest termin porodu. Dominika nie miała oporów, aby ujawnić datę przyjścia na świat jej pierworodnego.

W grudniu

- odpowiedziała fance Dominika.

Dominika zdradziła, ile przytyła w ciąży.

Podczas serii pytań i odpowiedzi ukochana Marcina Hakiela odpowiedziała też na inne bardzo prywatne pytania. Zdradziła między innymi, ile przytyła w ciągu ostatnich miesięcy. "Uwaga! 17 kilogramów przytyłam od początku ciąży, więc to całkiem sporo, ale moja waga wyjściowa była niska, więc teraz moja waga wynosi tyle, co przeciętna waga kobiet w większości, tylko u mnie inaczej się rozkłada. Ja lubię siebie szczupłą, więc zamierzam wrócić na spokojnie do poprzedniej wagi, ale myślę, że geny mi w tym pomogą" - napisała ze szczerością. ZOBACZ TEŻ:Ukochana Marcina Hakiela niczym grecka bogini. Odważny kadr z ciążowej sesji