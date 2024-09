6 września zorganizowano w warszawskim Wilanowie uroczyste otwarcie salonu z okularami Oakley. To pierwszy salon marki w Polsce, więc na imprezie pojawiła się plejada celebrytów. W sklepie Oakley Store Warsaw będzie można nabyć także ubrania i akcesoria sportowe. "Ważnym dodatkiem w naszym sklepie jest to, że oferujemy korekcję dla okularów przeciwsłonecznych, sportowych i na co dzień. To jest pewna nowość na rynku i liczymy na sukces w tym obszarze. Niestety, wszystkim coraz szybciej pogarsza się wzrok, więc okulary sportowe i do codziennego życia stają się coraz częściej nieodzownym elementem dla wielu z nas" - informował przedstawiciel marki. Na otwarciu sklepu pojawili się m.in. Beata Tadla, Danuta Stenka, Barbara Kurdej-Szatan, Piotr Stramowski, Rafał i Marcin Mroczek czy Joanna Racewicz. Zobaczcie, jakie stylizacje gwiazdy wybrały na ten wieczór.

Barbara Kurdej-Szatan stałą bywalczynią salonów. Spójrzcie na włosy Otylii Jędrzejczak

Otwarcie salonu marki Oakley to prawdopodobnie ostatnia okazja do zaprezentowania przez gwiazdy letnich stylizacji. Już za chwilę warszawskie salony zdominują jesienne kreacje. Na imprezie pojawiła się Barbara Kurdej-Szatan, która niedawno po dłuższej przerwie wróciła do telewizji. Aktorka już na początku września będzie prowadzić w TVP program "Cudowne lata". Na otwarcie sklepu celebrytka wybrała luźną i swobodną stylizację. Miała na sobie beżowe spodnie z szerokimi nogawkami, przylegający top i jasnożółtą marynarkę, którą zestawiła z butami i torebką podobnym odcieniu. Jak wam się podoba w takim wydaniu? Na otwarciu salonu Oakley pojawiła się także dawno niewidziana Otylia Jędrzejczak. Sportsmenka pokazała się w zupełnie nowej fryzurze. Na jej głowie pojawiła się burza blond loków. Jędrzejczak również wybrała na ten wieczór wygodną stylizację i założyła muślinowy komplet w kobaltowym kolorze. Zdjęcia gwiazd z imprezy marki Oklaey znajdziecie w naszej galerii na górze strony .

Piotr Stramowski i Natalia Krakowska na imprezie Oakley. Para wybrała luźne stylizacje

Piotr Stramowski po rozstaniu z Katarzyną Warnke związał się z Natalią Krakowską, którą współpracował przy produkcji filmu "Fighter", gdzie aktor zagrał jedną z głównych ról. Para już jakiś czas temu zadebiutowała na salonach, więc na imprezach przeważnie widywana jest razem. Stramowski i jego ukochana także pojawili się na otwarciu salonu marki Oakley. Para zdecydowała się na swobodne stylizacje. Aktor miał na sobie spodnie o luźnym kroju, do których wybrał wzorzystą koszulkę odsłaniającą tors, a jego ukochana miała na sobie spodnie w błękitne paski i koszulę przewiązaną nad brzuchu. Zakochani wyglądali, jakby dopiero co wrócili z pikniku.