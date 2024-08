Podczas koncertu Smolastego w Nysie doszło do niespodziewanego wyznania ze strony samego zainteresowanego. - Słuchajcie, wiecie co, nie mam w ogóle głosu. (...) Mogę po prostu zejść do was wszystkich na dół i pogadać z wami - przekazał fanom, przerywając koncert. - Mój menadżer w********ł mnie w taką trasę koncertową, gdzie k****a mam dwa koncerty dziennie. Muszę jeździć po całej Polsce, ledwo żyję, p******ę go w d**ę, zwalniam go dzisiaj i po prostu nie dajcie się nikomu wykorzystywać, okej? (...) Ja jestem przemęczony totalnie i ledwo żyję, potrzebuję być podłączony do kroplówki, żeby zagrać koncert dla was tutaj. Ja was kocham za to, że tu jesteście - dodał. Ten wątek postanowiliśmy poruszyć z artystami z grupy Afromental podczas jesiennej konferencji TVP.

Tomson i Baron reagują na napięty grafik Smolastego. Zaskakująca odpowiedź

Zapytaliśmy muzyków o to, co jest bardziej stresujące i czasochłonne - realizowanie programu w telewizji czy może trasy koncertowej? - Inny poziom zmęczenia i adrenaliny. Tutaj mamy "dzień świstaka", bo siedzimy po pięć dni w studiu i powtarzamy formułę od rana do nocy - zaczął Baron. - Trasa jest taką szarpaną przygodą. Wiemy, co będzie, ale nie do końca - dodał Tomson. Zaznaczyli też, co sądzą na temat dwóch koncertów dziennie. - W zależności, jak kto chce eksploatować głos, siebie i swoją energię. To są indywidualne kwestie. Jeden wytrzyma dłużej, drugi się zmęczy fizycznie, trzeci psychicznie po całym miesiącu po prostu pęknie. Każdy jest w stanie pęknąć - wyjaśnił Tomson. - Musimy znać swoje limity zanim rozpoczniemy takie plany - dodał. Baron wspomniał, że w karierze Afromental zdarzało się grać dwa koncerty dziennie ze względu na trasę.

Jest to wyzwanie dla organizmu, ale na samym końcu, jeżeli robisz to, co kochasz, to nie pracujesz, tylko rozwijasz swoją pasję, więc ja jestem za

- odpowiedział. Z kim się zgadzacie? Zdjęcia muzyków Afromental z ramówki znajdziecie w galerii.

Aleksander Baron KAPiF.pl

Ania Wyszkoni komentuje problem Smolastego

Artystka po awanturze koncertowej wspomnianego wokalisty, postanowiła zaapelować do koleżanek i kolegów z branży, co można odebrać jako reakcję na wyznanie Smolastego. Zaznaczyła, jak istotny jest szacunek do fanów. - I niech zarabiają, w końcu artysta jest wart tyle, ile ktoś chce za niego zapłacić, ale… litości! Drodzy młodzi artyści, weźcie się za siebie, nie traktujcie publiczności i organizatorów imprez, czyli waszych chlebodawców, jak g… Mniej używek i arogancji, a więcej pracy, prawdy i szacunku do ludzi. Dłużej przetrwacie, nawet jeśli nie na samym szczycie - zaznaczyła w social mediach.