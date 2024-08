Historia miłości Aleksandry Kwaśniewskiej i Kuby Badacha jest jak z bajki. We wrześniu będą obchodzić już 12. rocznicę ślubu. Poznali się całkiem przypadkowo. Najpierw na korytarzu rozgłośni radiowej Radia Zet, gdzie Kwaśniewska nagrywała swoją audycję, a Badach akurat promował płytę z piosenkami Andrzeja Zauchy. "Minęliśmy się na korytarzu. A że miałem w ręce kilka egzemplarzy [płyty - red.], które mogłem rozdać dziennikarzom w prezencie, więc jeden jej wręczyłem. Nawet w najśmielszych snach nie przypuszczałbym, że ten album będzie dla mnie tak ważny" — opowiadał muzyk w "Fakcie". Kilka miesięcy później spotkali się na imprezie u wspólnych przyjaciół - Adama Sztaby i Doroty Szelągowskiej. Już wtedy Badach miał zażartować, że Ola zostanie jego żoną.

Aleksandra Kwaśniewska świętuje urodziny męża. Napisała dla niego wiersz

Od tamtej pory żyją szczęśliwie. Bez błysku reflektorów i afiszowania się swoim związkiem. Ale nie ukrywają go, po prostu żyją dla siebie nawzajem. 24 sierpnia Kuba Badach obchodził 48. urodziny. Kwaśniewska od razu pochwaliła się wspólnym zdjęciem i wyjątkowymi życzeniami. Napisała nawet dla ukochanego męża wiersz. Wiedzieliście, że z niej taka romantyczka?

Tak się składa, że mój ulubiony mąż miał wczoraj urodziny i miałam w planie wstawienie zdjęcia znad świeczek albo ogólnie jakiegoś z wieczoru urodzinowego, żebyście się mogli rzucić do składania życzeń (hłe hłe), ale oczywiście obfotografowałam wyłącznie psy i jedzenie. Tym samym, zamieszczam zdjęcie z Rzymu, wraz z wysokiej klasy wierszykiem okolicznościowym: Byłam w Rzymie, byłam w Spale, się starzejesz doskonale

- śmieszkowała.

Bajkowy dom Kwaśniewskiej i Badacha

Kuba Badach i Ola Kwaśniewska od lat tworzą udane małżeństwo. Zakochani co jakiś czas pokazują kadry ze swojego mieszkania. Swoje cztery kąty Badach i Kwaśniewska dzielą z psami. Pupile zakochanych często pozują do zdjęć. Wiadomo, że małżeństwo ma dużo półek z książkami. W mieszkaniu znajduje się także przestronna sypialnia z ogromnym łożem. Ze zdjęć wynika, że psy zakochanych również czasem do niego wskakują. Nietypowym miejscem jest kącik dla prawdziwego gracza. Badach przyznał, że było to jego marzenie z dzieciństwa. Muzyk ma specjalny fotel z kierownicą do gier komputerowych. "Jak byłem mały, marzyłem głównie o tym, żeby w przyszłości móc jeździć wszystkimi super autami świata. W realu się nie udaje, ale w wirtualu już tak" - pisał w sieci. Zdjęcia mieszkania znajdziecie w galerii na górze strony.