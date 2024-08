Agata i Piotr Rubikowie od ponad roku spełniają swój amerykański sen i żyją w Miami, dokąd wraz z córkami wyprowadzili się z Warszawy. Na Florydzie mają luksusowy apartament i wszystko wskazuje na to, że do Polski nie zamierzają już wracać. Wielu fanów pary mocno intrygowała kwestia posiadłości na warszawskim Wilanowie, gdzie wcześniej mieszkali. Agata Rubik na InstaStories jakiś czas temu wyjawiła, że dom zamierzają sprzedać "drogo". Okazuje się, że nie pozostała gołosłowna.

Dom Agaty i Piotra Rubików jest do kupienia. Trzeba mieć kilka milionów

W Warszawie Rubikowie mieli do dyspozycji dom o wielkości 372 m kw. z ogrodem i basenem. Jak możemy przeczytać w opisie ogłoszenia dotyczącym sprzedaży nieruchomości cytowanym przez "Fakt", na parterze willi znajduje się hall, kuchnia, jadalnia, salon oraz gabinet. Na piętrze umieszczono cztery sypialnie, z czego największa ma oddzielny pokój kąpielowy i garderobę. W posiadłości znalazło się także poddasze, z którego można wyjść na taras. Dom ma również wiele udogodnień takich jak pralnia, "brudna kuchnia" czy sterowana z telefonu klimatyzacja. Cena za mieszczący się na prywatnym osiedlu dom Rubików robi nie mniejsze wrażenie niż jego opis. Wynosi bowiem 10 mln 40 tys. zł. Zdjęcia domu znanej pary znajdziecie w galerii na górze strony.

Agata Rubik stanowczo o wyprowadzce

Choć Agata Rubik wielokrotnie podkreślała, że ich rodzina świetnie odnalazła się w Stanach Zjednoczonych i raczej zamierza zostać tam na stałe, mogło się wydawać, że Rubikowie zostawiają sobie jeszcze furtkę. Ich warszawska willa do tej pory była wynajmowana. Teraz nie ma już wątpliwości, że para nie wyobraża sobie powrotu do Polski. Podkreśliła to zresztą Agata Rubik podczas ostatniego Q&A. Żona kompozytora podała namiar do agentki nieruchomości, która zajmuje się sprzedażą posiadłości i zamieściła kilka zdjęć lokum. Na pytanie internautki, czy nie szkoda jej sprzedawać takie pięknego domu, Rubik zareagowała kategorycznie. "Totalnie nie szkoda. My nie wrócimy" - odpowiedziała.