Gwiazda TVN uwielbia podróżować. Dzieli się kadrami z kolejnych odkrytych lądów na Instagramie, na których możemy przy okazji zaobserwować zadbaną sylwetkę prezenterki. Jesteście ciekawi, jak obecnie wygląda?

Anita Werner prezentuje formę na lato. Fani nie kryją zachwytu

Najnowszy post ukazuje dziennikarkę nad hiszpańskim basenem. Widzimy ją w dwuczęściowym kostiumie, która radośnie opala się w promieniach słońca. Zdjęcie zrobił jej ukochany Michał Kołodziejczyk, czyli dyrektor Canal+ Sport. Anita Werner po raz kolejny odsłoniła swoją sylwetkę, co nie umknęło uwadze obserwatorów. "Drugie zdjęcie…. Myślałam, że to Charlize Theron. Cudownie pani wygląda", "Modelka", "Jak się robi taki brzuch?", "I mądra i piękna", "Aparat nie ogarnął całości, za długie nogi" - czytamy pod postem. Najnowsze zdjęcia prezenterki znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Anita Werner https://www.instagram.com/anita_werner_official/

Anita Werner o sekrecie dobrej formy

Wielu zastanawia się nad codzienną rutyną dziennikarki, która sprawia, że ma ona tak okazałą sylwetkę. Sama Werner opowiedziała więcej na ten temat w rozmowie z Przeambitni.pl. - Stawiam przede wszystkim na sport, na zdrowe odżywianie i na zdrowy tryb życia. Bieganie jest moim motorem napędowym, który kilka lat temu odkryłam, ponieważ ja przez całe życie nie znosiłam biegać. W czasie epidemii okazało się, że to jest najprostszy sposób, żeby uprawiać sport, kiedy wszystkie siłownie i baseny były pozamykane. Tak się wkręciliśmy z Michałem w bieganie, że w tej chwili, jako 44-letnia kobieta mam za sobą pięć półmaratonów i biegowe wyczyny, o których parę lat temu bym nawet nie śniłam - przekazała prezenterka. Co z kolei wiadomo o odżywianiu Werner? W dawnym wywiadzie przyznała się do weganizmu. - Sport bardzo dobrze robi mi na głowę, więc trzy razy w tygodniu zasuwam do siłowni i spędzam tam dwie godziny. To jest mój święty czas i naprawdę musi się stać coś bardzo ważnego, żebym z niego zrezygnowała. Ćwiczę z trenerką, która jest jednocześnie moją przyjaciółką (...) Dieta jest integralnym składnikiem mojego treningu, przykładam bardzo dużą wagę do tego, co jem. I czego nie jem. Dwa lata temu przestałam jeść mięso. A od początku tego roku zrezygnowałam również z mleka, jaj serów. Całego nabiału - wyznała dla "Shape".