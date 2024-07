Od porodu Sandry Kubickiej minęło już trochę czasu. Modelka nieprzerwanie dokumentuje każdą chwilę z życia matki. Jej wpisy czasem wywołują sporo kontrowersji. Ostatnio Kubicka nazwała swój brzuch "flakiem". Żona Barona szybko musiała się tłumaczyć z takiego określenia. - Parę osób się oburzyło, że nazwałam swój brzuch flakiem. Że tak nie jest i co mają inne kobiety pomyśleć i czuć. Powiem wam tak: ja nie myślę o innych kobietach, kiedy mówię, że mam brzuch, jak flak, ponieważ ja tylko siebie do siebie porównuję - mówiła. Wygląda na to, że Sandra faktycznie nie przejmuje się obraźliwymi komentarzami. Tym razem postanowiła dumnie zapozować przed lustrem w stroju kąpielowym. Na pierwszym planie widać bliznę po cesarskim cięciu. Zdjęcie znajdziecie w galerii na górze strony.

Zobacz wideo Sandra Kubicka ostro reaguje na komentarze obserwatorów. "Czy was popie...?"

Sandra Kubicka odsłoniła bliznę po porodzie. Zwróciła się do innych matek

Na wspomnianej fotografii Kubicka pozuje w czarnym bikini. Modelka pokazuje swój cały brzuch, do którego nawiązuje również we wpisie. "Halo mamy! Wstydzicie się swojej blizny? Ja nie! Powiem więcej - jestem z niej dumna. To znak, że jestem mamą. To symbol, który przypomina mi, ile przeszło moje ciało, aby Leoś był z nami na świecie. Blizna również przypomina mi o tamtej nocy pełnej strachu i niepewności, ale za każdym razem gdy ją wspominam, czuję ogromną falę miłości do mojego synka" - zaczęła. Później Kubicka wyznała, że czuje się silniejsza niż kiedykolwiek. "Ta blizna to symbol mojej super mocy - jestem mamą" - tłumaczyła.

Sandra Kubicka zdradza sekret figury po ciąży. Proste?

Kubicka często chwali się tym, jak szybko doszła do siebie po przebytej ciąży. Wiele kobiet zaczęło się zastanawiać, co pomogło modelce w ekspresowym powrocie do formy. W jednym z postów młoda mama zdradziła swój sekret. "Byłam aktywnie fizyczna przed ciążą, całe życie ćwiczyłam, dbałam o siebie, też o to, jak jadłam. Też to, jak w trakcie ciąży się zachowywałam. Ja nigdy nie jadłam tak zdrowo, jak w ciąży" - opowiadała.