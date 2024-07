Sandra Kubicka i Alek Baron w kwietniu 2024 roku wzięli ślub, a miesiąc później zakochani powitali na świecie syna Leonarda. Mają jeszcze więc sporo czasu na to, by pomyśleć, jak obchodzić pierwszą rocznicę ślubu. Teraz jednak świętują inną - trzecią rocznicę początku ich miłosnej relacji. O tym, że ją właśnie obchodzą, poinformowała sama zainteresowana. Na instagramowym konocie Sandry Kubickiej pojawił się wymowny wpis.

Sandra Kubicka mówi o początku relacji z Alkiem Baronem

Sandra Kubicka uwielbia dzielić się ze swoimi obserwatorami na Instagramie (zgromadziła ich 995 tys.) bardzo osobistymi, wręcz intymnymi chwilami z życia osobistego. Jakiś czas temu młoda mama pokazała m.in. moment, w którym dowiedziała się o tym, że jest w ciąży. Teraz z kolei publicznie złożyła życzenia swojemu mężowi, wyznając mu miłość. Wszystko dlatego, że właśnie mijają dokładnie trzy lata, odkąd zakochani zaczęli miłosną relację. "Happy anniversary my love [szczęśliwej rocznicy mój kochany - pol.] - zaczęła wpis Kubicka, a później dodała: Gdy mówią, 'marry your best friend' [ślub z najlepszym przyjacielem - pol.], uwierz im. Nigdy z nikim się tyle nie śmieje co z @alekbaron" - napisała.

Przypomnijmy, że pierwsze medialne doniesienia o tym, że Sandra Kubicka spotyka się z Baronem, zaczęły pojawiać w 2021 roku, niedługo po tym, jak modelka rozstała się z byłym chłopakiem Joanny Opozdy -Wiktorem Waligórą. Z kolei 12 października 2021 roku Kubicka oficjalnie potwierdziła w mediach, że jest w miłosnej relacji z Alkiem Baronem. "To było moje marzenie, aby być z tak inteligentnym mężczyzną. Jest również bardzo wrażliwy... dready i muzyka rockowa to wizerunek, ale jego delikatne i ciepłe serce to coś, czego nie wszyscy mają szansę doświadczyć. Otwiera się dla nielicznych. Dziękuję kochanie, że dałeś mi tę szansę. Jestem ogromną szczęściarą, że mogę budzić się codziennie obok ciebie" - pisała wówczas. Teraz z kolei celebrytka wyjawiła, że jej związek z muzykiem zaczął się 13 lipca 2021 roku. Okazuje się jednak, że para zna się dużo dłużej.

Znamy się znacznie dłużej, ale od trzech lat jest moim ulubionym człowiekiem. Gdybym wiedziała, że będzie tak super, wróciłabym wcześniej do Polski. Dziękuję ci za najpiękniejsze trzy lata i owoc naszej miłości, naszego synka Leonarda. Kocham cię mężu, jeszcze wiele przed nami

- wyznała.

Sandra Kubricka pokazała romantyczne nagranie

Na tym jednak nie koniec, bo do miłosnego wyznania Kubicka załączyła nagranie, z czasów, kiedy jej miłosna relacja z Baronem dopiero się zaczynała. "To mój ulubiony filmik z 2021 roku, gdy wstydziliśmy się powiedzieć, co czujemy, więc śpiewaliśmy sobie piosenki o miłości" - napisała. I faktycznie, na załączonym filmiku widać pełnych euforii zakochanych, którzy śpiewają utwór Lady Pank pt. "Zawsze tam gdzie ty".