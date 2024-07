Śmierć Jerzego Stuhra wstrząsnęła środowiskiem artystycznym. Aktor i wykładowca był doceniany nie tylko w Polsce, ale i we Włoszech, gdzie również miał spore grono fanów. 9 lipca, w dniu, w którym poinformowano o jego śmierci, w programie Moniki Olejnik "Kropka nad i" pojawiły się znane osoby, które miały okazję współpracować ze Stuhrem. W studiu gościł Jan Englert. Połączono się również z Katarzyną Figurą, Andrzejem Sewerynem i Juliuszem Machulskim. Znany reżyser podzielił się z widzami TVN24 nieznanym sekretem z życia nieżyjącego już aktora.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Maciej Stuhr mówił o ojcu. Wymienił, czego go nauczył

Juliusz Machulski w programie Olejnik zdradził sekret Jerzego Stuhra

"Seksmisja" to jedna z ważniejszych pozycji w bogatej filmografii Jerzego Stuhra. Film w reżyserii Juliusza Machulskiego wyprodukowano w 1983 roku. Reżyser w programie Moniki Olejnik podkreślił, że zrealizował pięć produkcji z aktorem. - To jest więcej niż aktor dla mnie, to jest rodzina - zaznaczył.

Przy okazji zdecydował się podzielić na wizji informacją z życia aktora. Jak ujawnił, Jerzy doskonale odnalazł się również w roli kaskadera. - Nikt nie wie o takiej rzeczy, jaką miał Jurek Stuhr, oprócz tego, że był genialnym aktorem i w teatrze i w telewizji, w dubbingu. On był też genialnym kaskaderem - powiedział Machulski, czym rozbawił Katarzynę Figurę.

Ja miałem tę przyjemność, że jak w Odessie kręciliśmy 'Deja vu' - to było straszne doświadczenie - on większość tych kaskaderskich numerów robił sam i przepłacił to rwą kulszową. Był dzielny do końca. Znam Jurka od różnych stron, byliśmy razem na różnych festiwalach. Straciłem dzisiaj kogoś najbliższego. To była taka prawdziwa przyjaźń

- wyznał Juliusz Machulski.

Jerzy Stuhr zmagał się z problemami zdrowotnymi

Od 2011 roku artysta zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Wyszło na jaw, że miał nowotwór krtani. W 2020 roku doznał udaru mózgu. Wcześniej przeszedł też zawał serca. Rok przed jego śmiercią Maciej Stuhr wydał oświadczenie, w którym poinformował, że jego ojciec przebywa w ciężkim stanie na OIOM-ie Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc "Odrodzenie" w Zakopanem. Stracił wtedy krtań. Więcej zdjęć wybitnego aktora znajdziecie w naszej galerii na górze strony.