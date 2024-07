Moda ślubna rządzi się swoimi prawami. Wiele dam przestrzega zasady, która głosi, że nie wypada ubrać bieli, która jest zarezerwowana dla panny młodej. Nie powinno się również kraść show, należącego do państwa młodych. Natalia Siwiec na ostatni ślub koleżanki założyła przewiewną, kremową suknię z wycięciem na nogę. Prezentowała się obłędnie. Co sądzą na ten temat obserwatorzy modelki? Mieli pewne zastrzeżenia.

REKLAMA

Zobacz wideo Siwiec zaskoczyła fryzjerkę

Natalia Siwiec w kontrowersyjnej kreacji na ślubie koleżanki. "Nawet w dresie przyćmisz"

Charakterystycznym elementem sukni modelki był połyskujący gorset. Do całości Siwiec dobrała jasne dodatki, minimalistyczną torebkę oraz postawiła na makijaż w odcieniach brązu. Fani modelki najbardziej skupili się na jej odważnej sukni. "Nie mogłam się napatrzeć na ciebie", "Ten kolor totalny sztos. Pani jest we wszystkim pięknie". Znaleźli się i tacy, którym wadziła kreacja Siwiec. "Pani Natalio, czy wypada wyglądać lepiej od młodej? Zawsze musi pani być gwiazdą? Nawet w ten jeden dzień nie mogła pani się powstrzymać?" - zapytała jedna z internautek. Na ten komentarz modelka postanowiła odpowiedzieć. "W sensie, że oczekujesz, że będę się pobrzydzać i ubierać worek na ziemniaki? No i dlaczego uważasz, że panna młoda nie wyglądała lepiej?" - odpowiedziała. Dodała ponadto wzmiankę o wyglądzie Aggie Lal.

Wystarczy wejść na jej profil i zobaczyć, jak błyszczała i nie był jej w stanie nikt przyćmić, a taki kolor sukienki był wymagany

- wyjaśniła.

Natalia Siwiec podsumowała bajkowy ślub Aggie Lal. Nie kryła wzruszenia

Modelka z ogromną radością zrelacjonowała włoską uroczystość Aggie Lal i Jacoba Riglina. W jej najnowszej rolce możemy przeczytać o refleksjach dotyczących całego wydarzenia. "Mieliśmy szczęście uczestniczyć w najpiękniejszym ślubie, jaki można sobie wymarzyć! Nie tylko ze względu na to, że odbył się w najpiękniejszym miejscu, ale to, w jaki sposób odbyła się ceremonia i to, jakich ludzi udało się zebrać... wszystko idealnie rezonowało ze wszystkim, w co wierzymy… @aggie i @jacob bądźcie zawsze szczęśliwi tak, jak byliście tego dnia (może mniej zestresowani czy wszystko wyjdzie dobrze). Kochajcie się i zawsze dbajcie o tę miłość, bo jest o co" - napisała Natalia Siwiec, której zdjęcia ze ślubu znajdziecie w naszej galerii na górze strony.