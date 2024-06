Dorota Szelągowska od dziesięciu lat prowadzi programy o tematyce wnętrzarskiej w TVN oraz TVN Style. Była gospodynią takich programów jak "Dorota Was urządzi", "Weekendowe metamorfozy Doroty", "Polowanie na mieszkanie" oraz "Totalne remonty Szelągowskiej". W tym roku została jurorką programu kulinarnego "MasterChef Nastolatki". Obecnie w życiu prywatnym układa jej się równie dobrze, co w zawodowym.

Szelągowska miała trzech mężów. Jeden z nich "to był bardzo ważny facet"

Prezenterka stawała na ślubnym kobiercu trzy razy. Jej pierwszym mężem był aktor Paweł Hartlieb, z którym doczekała się syna Antoniego. Niedługo po narodzinach dziecka para rozwiodła się. Dorota związała się z kompozytorem Adamem Sztabą. Po 11 latach związku wzięli ślub, ale po dwóch latach małżeństwa rozwiedli się. "Adam wychowywał Antka, odkąd ten skończył rok. To jest fantastyczne. Nadal mają ze sobą kontakt i zawsze będę mu za to wdzięczna. To był bardzo ważny facet w moim życiu" - mówiła w podcaście "WojewódzkiKędzierski". Trzecim mężem gwiazdy został Michał Wawro. Po bolesnych doświadczeniach Szelągowska nie zdecydowała się na huczną imprezę. "My i czterech gości. Wielki ślub już miałam. Nie zagwarantował mi szczęścia" - opowiadała w rozmowie z magazynem "Twój Styl".

Dorota Szelągowska znów jest zakochana. Pokazała zdjęcie z wakacji

Michał i Dorota doczekali się córki Wandy. Niestety ich relacja również zakończyła się niepowodzeniem. Projektantka wnętrz postanowiła, że starczy jej już małżeństw. "Nie zmierzam już zawierać związków małżeńskich, przyrzekłam to sobie i kilku osobom" - wyznała w miesięczniku "Pani". Jej serce znów jest jednak zajęte. Na początku tego roku pojawiły się informacje, że gwiazda jest zakochana i zamieszkała z nowym partnerem.

Teraz Szelągowska postanowiła podzielić się z fanami zdjęciem z ukochanym. To wysoki brunet z brodą i kilkoma tatuażami. Para zapozowała na plaży w Hiszpanii. "Ja się pytam kto to?! Nie było porządnych chłopaków z Polski, że sobie musiałaś wyrwać Hiszpana?" - zażartował w komentarzu Maciej Dowbor. "Ja to widzę, ten błysk w oku" - napisała projektantka Jagoda Kutkowska. "Taka to pożyje. Piękna, niezależna i szczęśliwa" - podsumowała jedna z fanek.