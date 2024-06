18 czerwca obyła się Gala Gwiazd Plejady. Na czerwonym dywanie pojawiły się największe gwiazdy polskiego show-biznesu, w tym także obecne i dawne gwiazdy "Pytania na śniadanie". Celebryci mieli idealną okazję, aby zabłysnąć na ściance. Katarzyna Dowbor wybrała na ten wieczór zieloną welurową marynarkę, a Anna Popek wybrała suknię z wycięciem na nogę. Zdjęcia obecnych na gali celebrytów możecie podejrzeć tutaj. Imprezę poprowadziła tym razem Barbara Kurdej-Szatan. Podczas wręczania jednej z nagród doszło do niezręcznej wpadki.

Barbara Kurdej-Szatan zaliczyła faux-pas na gali Plejady. Publiczność ją wybuczała

Barbara Kurdej-Szatan od czasu afery ze strażą graniczną jest mocno krytykowaną celebrytką i chociaż próbuje wrócić do dawnej popularności, to każde jej zachowanie jest szeroko komentowane. Tym razem podpadła na własne życzenie, kiedy podczas wręczania jednej z nagród Plejady zaprosiła na scenę Julię Kamińską. Nieodpowiednim doborem słów zasugerowała, że jej koleżanka po fachu nie jest już młoda, na co momentalnie zareagowała publiczność głośnym wyrazem dezaprobaty. - Julia powiedz, też byłaś młoda, kiedy zaczynałaś swoją karierę... - wypaliła Kurdej Szatan. Kamińska, która tego wieczoru wyglądała jak grecka bogini, nie pozostała jej dłużna i wystosowała błyskotliwą ripostę, uderzając w najczulszy punkt aktorki.

Byłam... to było dawno temu, słuchajcie. Wtedy nie było Instagrama, także to było dawno

- odgryzła się Kamińska.

Małgorzata Tomaszewska zachwyciła na ściance. To jej pierwsze wielkie wyjście od porodu

Na gali Plejady pojawiła się także znana z "Pytania na śniadanie" Małgorzata Tomaszewska, która do zdjęć pozowała ze swoim kolegą ze stacji Aleksandrem Sikorą. Prezenterka została zwolniona z TVP w zaawansowanej ciąży i od czasu porodu nie pojawiała się na branżowych imprezach. Tym razem zrobiła wyjątek i uśmiechnięta pozowała na ściance. Celebrytka wybrała tego dnia minimalistyczną białą koszulę z wyciętym dekoltem, do której założyła bogato zdobioną, połyskującą spódnicę. Zobaczcie, jak prezentowała się na ściance.